Ságújfaluban látható az a kiállítás, ami már járt a Föld valamennyi kontinensén

A világban történt eucharisztikus csodákról szól az a vándorkiállítás, amit októberben minden érdeklődő megtekinthet Ságújfaluban, a katolikus templomban.

A huszonöt tablóból álló tárlat mára a Föld valamennyi kontinensére eljutott, Magyarország több településén is látható volt már – tájékoztatott Kapás Attila helyi plébános, aki arra is kitért: a templomban a szentmisék idején megtekinthetik az érdeklődők, de előre egyeztetett időpontban bármikor tanulmányozhatók a tablók. Várják a helyi és a környező egyházközségekből érkezőket, valamint a hitoktatók figyelmét is felhívták a lehetőségre.

A kiállítás ötletgazdája Carlo Acutis olasz fiatalember volt, aki 15 esztendős korában leukémiában hunyt el. Azzal a céllal valósította meg elképzelését, hogy az emberek megértsék az Eucharisztia fontosságát. Az általa összegyűjtött csodákat bemutató kiállítás a világ számos pontján járt már. A történelemben 170-nél több olyan eucharisztikus csoda történt, amelyet kivizsgáltak, bizonyítottak. Az eucharisztikus csodák olyan isteni megnyilvánulások, amelyek célja, hogy megerősítsék a hitünket abban, hogy az Úr teste és vére valóságosan jelen van az Eucharisztiában.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír