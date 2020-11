Sajópálfalán zárták a szezont a görögkatolikus motorosok

Mindig öröm a találkozási pontra érni, újra üdvözölni a motoros társakat, látni a szemekben, hogy mindenkinek van mesélni valója. Nyíregyházáról és Debrecenből indultunk, hogy aztán a két csapat Tiszaújvárostól együtt folytassa útját a könnyező Szűzanyához.

A Szent Liturgián Zolcsák Miklós atya emlékeztetett minket, hogy már kis hittanosként megtanultuk, miért élünk a világban: hogy „Istent megismerjük, Istent szeressük és neki szolgáljunk”.

Rámutatott, kis közösségünk akkor töltheti be igazán a szerepét, ha ugyanez a célja. A közösségünk alkalmat adhat megismerni Isten szeretetét a motorozások alkalmával felfedezett tájakon, valamint a megismert embereken keresztül. A közösségi együttléteink pedig kiváló lehetőséget teremtenek, hogy növekedjünk a szeretetben, illetve egymás segítésén keresztül szolgáljunk neki.

Egy motoros társaságnak mindig akad megbeszélni valója: megosztásra váró élmények, hasznos tippek a motorok karbantartására, és persze a tervek, amelyek már a jövő évi szezonra irányulnak.

Természetesen nem a legrövidebb úton indultunk haza, elvégre motorosok vagyunk: megállapítottuk, hogy Erdőbénye és környéke az őszi színekben pompázva is gyönyörű, bármikor érdemes erre túrázni!

Most legtöbbünk elteszi a motorját téli álomra, de tavasszal újra együtt rójuk az utakat, addig pedig marad a közös tervezgetés izgalma. Egy biztos program van már a következő szezonban: ahogyan a templomban fejeztük be az ideit, úgy a következőt is ott fogjuk kezdeni, a Jóisten áldását kérve.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír