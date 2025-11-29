Sajtótájékoztatón mutatták be a székesfehérvári adventi egyházi és városi programokat

A karácsonyváró készülődés során idén is lehetőség az elcsendesedésre, a lelki készületre a püspöki palota Adventi Udvarában. Közös ünnepvárásra hívogat a díszesen kivilágított udvar november 29-től, advent első szombatjától. Meghitt elcsendesülés, ünnepi gyertyagyújtások, jótékonysági és kézművesvásár, gyermekelőadások, életnagyságú betlehem, lelki út, mesesarok és karácsonyi fotózás várja advent minden hétvégéjén 10–19 óra között, valamint advent utolsó hetében mindennap 14–19 óra között a betérőket.

Az első gyertyát november 29-én, szombaton Spányi Antal megyéspüspök gyújtja meg, a színpadon a Székesfehérvári Egyházmegye oktatási intézményeibe járó gyerekek karácsonyváró műsorral lépnek fel. Így lesz ez december 6-án, 13-án és 20-án is. Az udvar december 21-ig lesz látogatható. „Nagyon sokféle program lesz, azonban mindez csak járulékos része az adventnek. Az advent az ember szívében és lelkében, az életünk csendjében kell, hogy teljen, amikor felkészülünk, hogy tudjunk találkozni Istennel. Azzal az Istennel, aki annyira szereti az embert, hogy egyszülött Fiát adja oda a világnak, és küldi el közénk. Fontos, hogy az adventnek ezt a vonulatát próbáljuk meg az emberek lelkébe becsempészni!” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Spányi Antal püspök.

A 2025-ös advent szombatjain 14.00–16.15 között adventi koszorúkészítéssel, december 6-án egyedi képeslap és karácsonyfadísz, valamint december 13-án ajtódíszkészítő workshoppal várja a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum ötletműhelye a családokat a Lakatos utca 7. szám alatt.

A belvárosban már a helyükre kerültek az esti sétákat hangulatossá varázsoló fények és díszek, az óriási fenyő alatt ismét elindul a gyerekek kedvence, a kisvonat. Felépült a betlehem a Városház téren, és a Hősök terén fotópontok csábítanak egy kis pihenésre és közös fotók készítésére, a Vasvári Pál utcában idén is a karácsonyi csodák utcáját találják az arra járók, a Zichy ligetben pedig már működik a Kori liget. A Hősök terén november 29-től karácsonyi postahivatal működik, tervezetten minden nap 16.00–19.00 óra között: itt a gyerekek bedobhatják kívánságaikat a mágikus piros postaládába.

„Az egyházmegyének, a városnak, az intézményeknek és a civil közösségeknek nagyon sok egymásra épülő vagy éppen közös programja van idén is. Ez az időszak lehetőséget kínál a város közösségének arra, hogy együtt készüljünk fel karácsony ünnepére. Idén is vannak hagyományos, visszatérő helyszínek és újdonságok is” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Székesfehérvár polgármestere, aki szeretettel invitálta a városlakókat és a vendégeket a rendezvényekre. Cser-Palkovics András köszönetét fejezte ki annak a sok embernek, aki közreműködik a programsorozat megszervezésében és lebonyolításában.

A részletes programokról Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője számolt be. Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatója pedig az adományozási lehetőségekről számolt be.

November 23-a óta tart a Katolikus Karitász országos adventi kezdeményezése Tárjátok ki a szíveteket! mottóval, hogy könnyítse a rászorulók mindennapjait. Ennek keretében rendezik az „Egymillió csillag a szegényekért” jótékonysági akciót december 7-én, vasárnap Móron, Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete részvételével.

A hagyományosnak számító Angyalbatyu kezdeményezés keretében játékokat, könyveket, édességeket, pipereholmikat gyűjtenek. A gyűjtőpontok listája a angyalbatyu.hu portálon található. A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász kiemelt gyűjtőpontja lesz a püspökség Adventi Udvara is.

A programokról részletesebben ITT olvashat.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Simon Erika

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír