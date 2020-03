Sandri bíboros: Támogassuk a Szentföldet a próbatételek idején

Krisztus azonosul azoknak a szenvedésével, akik a történelemben nem ismernek mást, mint a véget nem érő nagypénteket: a magány, a háború, az éhezés, az elutasítás és az elhagyatottság kínjától megpróbált emberekkel – kezdi levelét Sandri bíboros. A Szentföld az a hely, ahol Jézus megélte a gyötrelmet és a szenvedést, amelyet átalakított a megváltás művévé végtelen szeretetének köszönhetően.

A Szentföld és az ott élő keresztény közösség mindig is fontos és különleges helyet foglalt el az egyetemes Egyház szívében. Szent Pál emlékeztet arra, hogy amikor az Egyház kifejezi szolidaritását gazdasági értelemben is Jeruzsálemmel, visszaad e helynek valamit: Jeruzsálemtől kapta ugyanis az egész Egyház az evangélium és az üdvösség ajándékát és örömét. A kapott ajándék tudatosítása ösztönzi ma is az örömteli és nagylelkű adományozást.

A szentföldi és közel-keleti egyházat az évszázadok során kemény próbáknak vetették alá. Ezek a próbatételek még nem értek véget: folytatódik a tragédia, a helyi keresztények számának rohamos csökkenése, amelynek következtében fennáll a veszély, hogy eltűnnek a különböző keresztény hagyományok, amelyek az első századok óta jelen vannak e területen. A hosszú háborúk menekültek millióit eredményezik, ami erősen befolyásolja egész nemzedékek jövőjét. Megfosztják őket a legalapvetőbb javaktól, mint a nyugodt gyermekkorhoz való jog, az iskolai oktatás, a munkakeresés és a családalapítás, a hivatásuk felfedezésének lehetősége, a szorgalmas és méltóságteljes felnőttkor, valamint a békés időskor.

Az Egyház továbbra is a keresztény jelenlét megóvásán dolgozik, és azon, hogy hangot adjon azoknak, akiknek nem hallható a hangja. Ezt lelkipásztori és liturgikus téren teszi, ami alapvetően fontos a kis helyi közösségek életében. Ugyanakkor az Egyház komolyan elkötelezi magát, hogy minőségi oktatást biztosítson iskoláiban, amelyek meghatározóak a keresztény identitás megőrzésében. Továbbá azon is munkálkodik, hogy testvéri együttélést építsen ki a muszlimokkal az Abu-Dzabiban aláírt nyilatkozat iránymutatása alapján. Az Egyház a hívek nagylelkű adományainak köszönhetően házakat biztosít a fiataloknak, akik családot szeretnének alapítani, és munkalehetőséget teremt számukra. Konkrét anyagi segítséget is nyújt azoknak, akik nagy szegénységben élnek, valamint egészségügyi ellátást és humanitárius segélyt is biztosít a rászorulóknak.

A szent helyek gondozása lehetetlenné válna a Szentföldért szervezett nagyböjti adománygyűjtés nélkül. Ez alapvető jelentőségű, mert ezek a kegyhelyek őrzik az isteni kinyilatkoztatás emlékét, a megtestesülés és megváltásunk misztériumát. Továbbá a helyi keresztény közösségek itt találják meg identitásuk alapjait és az emberhez méltó munkát is a zarándokok millióinak fogadásában. Az utóbbi években szerencsére egyre többen keresik fel a szentföldi keresztény kegyhelyeket – írja Sandri bíboros adományozásra buzdító levelében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír