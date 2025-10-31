Sapientia-napot tartanak a ferences jubileumok jegyében

A 2025-ös jubileumi év Szent Ferenc Naphimnusza keletkezésének 800. évfordulóját állítja a figyelem középpontjába, míg 2026-ban Ferenc tranzitusát, boldog halálának jubileumát ünnepli a ferences család és az egész Egyház. Az e két évforduló jegyében megrendezett konferencia célja az, hogy a 800 éves ferences karizma jelenkori érvényességét vizsgálja és mutassa be a teológia, a lelkiség, a kultúra és a szociális szolgálatvállalás területén.

A nap 9.30 órakor kezdődik Bagyinszki Ágoston OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorának, az esemény házigazdájának köszöntőjével, majd Sulyok Tamás köszöntő levelének felolvasásával. Berhidai Piusz OFM tartományfőnök személyes gondolatai után a ferences örökségből táplálkozó teológiai gondolkodás kerül a fókuszba a plenáris előadások során.

Johannes Freyer OFM német teológus a ferences teológiai hagyomány mai lehetőségeit vizsgálja, Grado Giovanni Merlo olasz történész pedig Ferenc testvértől Szent Ferencig címmel tart előadást, bemutatva a Poverello („a kis szegény”, „Szegényke” – a szerk.) szentté válásának folyamatát és annak egyháztörténeti, társadalmi és kulturális vonatkozásait.

A Szentföldön szolgáló Várnai Jakab OFM, a főiskola korábbi rektora „Verbum caro HIC factum est…” című előadásában a szentföldi ferences jelenlét, lelkiség és szolgálat történetét és valóságát mutatja be, ezt követően pedig a délelőtti plenáris szekciót Görföl Tibor előadása zárja, aki a Naphimnusz teológiai lenyomatait kutatja a modern gondolkodásban, hidat építve a középkori misztika és a kortárs teológia között.

Az ebédszünetben nyílik meg a Naphimnusz 800. évfordulója kapcsán a ferences testvérek természetfotóiból létrehozott kiállítás. A délutáni program a ferences család társadalmi szerepvállalásának és lelkiségi kincseinek bemutatására összpontosít párhuzamos szekciók és kerekasztal-beszélgetések során. Saly Noémi a ferences gasztronómia világába kalauzolja el a résztvevőket, Mohay Tamás néprajzkutató a ferences kegyhelyek búcsújárásának hagyományát mutatja be, Varga Kapisztrán OFM pedig az esztergomi és Felvidéken található Malacka ferences gimnáziumainak alapításáról beszél a rendi reformok tükrében. Mindezekkel párhuzamosan az érdeklődők A Ferences Család a szociális szférában című kerekasztal-beszélgetésen a tágabb ferences közösség legszegényebbek között végzett szolgálatát ismerhetik meg.

A délután második felében újabb párhuzamos szekciókban nyílik lehetőség a ferences örökség mélyebb megismerésére. Szoliva Gábriel OFM Boldogságos Ferenc atyánk Esztergomban megtalált életrajza a középkori magyar liturgikus hagyományban című előadásában Celanói Tamás Szent Ferencről írt Rövidebb életrajzának szövegemlékeit kutatja, Kálmán Peregrin OFM a vértanúság és a ferences mártírok életútjának egyháztörténeti jelentőségét tárja fel, Kauser Tibor pedig a Ferences Világi Rend tagjaként teszi fel a kérdést: „És mi mit tegyünk?”, így mutatva be a ferences lelkiségben és életformában való elköteleződés lehetőségeit. Mindezekkel párhuzamosan A Naphimnusz lelkisége ma címmel kerül sor kerekasztal-beszélgetésre, ahol Bagyinszki Ágoston OFM, Kardos Csongor OFM, Nobilis Márió és Hernádi Mária beszélget a teremtésvédelem és a ferences lelkiség kapcsolatáról.

A napot a 16.45-kor kezdődő pódiumbeszélgetés összegzi, majd a szervezők 17.45-kor ünnepélyes vesperásra hívják a résztvevőket a piarista kápolnába.

A Sapientia-napok sorozatába illeszkedő konferencia célja az, hogy elősegítse a spirituális és ökológiai tudatosság elmélyítését, valamint hogy erősítse a ferences örökség kulturális, tudományos és társadalmi jelenlétét Magyarországon.

A részletesebb program és a regisztrációs felület IDE kattintva érhető el.

Forrás és fotó: Ferences Média

