Sátoraljaújhelyen katolikus diákok is részt vesznek az egyházi médiában

Legutóbb a Mária Rádió Kiáltás – Ima a nemzetért című műsorának decemberi felvételén az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola hetedikes diákjai segédkeztek felolvasással és közös imádsággal. A műsor 2017 óta havonta egy alkalommal jelentkezik a sátoraljaújhelyi Szent István király templomból. Korábban a felvétel a hívek közreműködésével történt, de ezentúl a diákok is bekapcsolódnak a műsorba. Így több generáció imádkozhat együtt hazánkért, nemzetünkért. Az érdeklődő tanulók ráadásul még a rádiós felvételekhez szükséges technika használatát is megimerhetik, és beleláthatnak a katolikus média világába.

A Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákjai a Szent István Rádió Hitvalló és Hangoló című műsorainak felvételében vesznek rész. Oktatási-nevelési intézményeink online közösségimédia-oldalain rendszeresen jelennek meg az iskola mindennapjait bemutató híreken kívül olyan hitéleti események is, melyekben esetenként diákjaink írásaiból is idézünk. Az iskolai Szent Margit-díj odaítélése kapcsán korábban negyedikes diákjaink írásai jelentek meg az Új Misszió című folyóiratban. A jövőben televíziós felvételeket is tervezünk diákjaink közreműködésével. Mindezekkel az a célunk, hogy a tanulók ne csak belelássanak a katolikus média világába, hanem részt is vállaljanak belőle, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek Egyházunkhoz, és annak tevékeny tagjaivá váljanak.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír