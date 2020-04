Scherer bíboros: „Viták mindig vannak, nekünk az a fontos, hogy gondoskodjunk az emberekről”

A beszélgetés során a főpásztor ismét hangsúlyozza, nem áll szándékában Bolsonaro elnök kritikáival foglalkozni: „Az Egyház központi problémája ma az, hogy az emberek egészségével és életével törődjön. Az Egyház jelen van, az emberek között van, eléjük megy, hogy átölelje őket, akár új eszközök használatával is.”

„Bolsonaro? Róla inkább nem beszélnék” – mondta Scherer bíboros. Jair Bolsonaro brazil elnök több megszólalásában bagatellizálta a járványveszélyt, és kritizálta a katolikus püspököket, akik az egészségügyi hatóságokkal összhangban lemondtak a nyilvános szentmisékről. Az elnök pünkösdista csoportok nyomására az alapvető tevékenységek közé akarja sorolni a vallási tevékenységet, és többek között újranyittatná a templomokat.

Az interjúban érintett másik nehéz téma São Paulo helyzete, ahol a március 27-i adatok szerint ezer ember fertőződött meg az új koronavírussal, és 58-an vesztették életüket. Az érsek különösen aggódik a legszegényebbekért, akik az utcán és a nyomornegyedekben élnek.

– Bíboros úr, beszélne arról, milyen a helyzet jelenleg São Paulóban?

– Sokan kórházba kerültek, és halálos áldozatok is vannak már, mindenki nagyon aggódik. A hatóságok szigorú intézkedéseket hoztak, mindenki az otthonába zárkózik, a város, ami máskor tele van emberekkel, most üres. Nagyjából a múlt hét óta nincsenek nyilvános szentmisék a főegyházmegyében, nincsenek találkozók, rendezvények. Úgy érezzük, az egészségügyi krízis még csak most kezdődik.

– Ugyanakkor a hajléktalanokat és azokat, akik a favelák, például Cracolândia viskóiban élnek, nem nagyon lehet rákényszeríteni, hogy maradjanak otthon. Hogy lehet nekik segíteni?

– Ez súlyos probléma, mert a városunkban sokan élnek az utcán, rengeteg a szegény, a fiatal, akinek nincs otthona. Mint egyház mi minden lehetséges módon próbálunk segíteni. A helyzet kétségtelenül nagyon nehéz, a favelákban nincsenek valódi otthonok, sok a magas kockázatú csoport. Ugyanakkor azt kell hogy mondjam, még ezekben a városrészekben is aggódnak az emberek, mindent felfüggesztettek, minden zárva. De az biztos, hogy nem könnyű a szigorú szabályokat betartatni ezeken a környékeken.

– Bolsonaro elnök a püspököket kritizálta. A püspöki testület azonban megerősítette korábbi döntését, és elnöke, Walmor Olveira de Azevedo felelőtlennek nevezte az államfőt. Mi az Ön álláspontja?

– Nem szeretném kommentálni az elnök kijelentéseit. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a vallás alapvető fontosságú, de a belőle fakadó aktivitás nem kíván meg mindenáron személyes kísérést. Az elmúlt hetekben például számos médiaorgánum és közösségi oldal közvetített vallásos alkalmakat. Épp most mutattam be misét, melyet élőben közvetítettek a Facebookon. Jelen vagyunk, az Egyház jelen van, keressük az embereket, bárhol is vannak, a hit fontos, és az embereknek szükségük van rá. Most van itt az ideje, hogy felismerjük, új, újfajta eszközök is léteznek, melyek lehetővé teszik, hogy közel legyünk az emberekhez. Viták mindig vannak, de bennünk béke van, mi, püspökök, egyetértünk abban, merrefelé kell továbbmenni. Ma az emberekről, a betegekről kell gondoskodni; közel lenni mindenkihez.

– Ez a katolikus püspökök álláspontja. De, mint tudjuk, Brazíliában hatalmas, sok esetben kötetlen és koordinálatlan univerzumot képviselnek a pünkösdista mozgalmak.

– Kétségkívül különböző álláspontok léteznek, és esetenként erős támogatottságot élveznek, a média területén is. Attól tartok, ennek meglesz az ára. A magunk részéről csak azt erősíthetem meg, hogy számunkra az emberek egészsége az elsődleges. Minden csak utána jön. A gazdaság, a saját egyházi struktúráink fenntartása. Ebben a pillanatban ezzel nem foglalkozunk. Jelen pillanatban az élet és az egészség az, ami számít.

– Milyen helyzetben van az egészségügy a nagyvárosokban? Részt vesznek egyházi intézmények a vészhelyzet kezelésében?

– Természetesen vannak egyházi fenntartású egészségügyi intézmények, de egyelőre az állami intézményekben ápolják a koronavírussal fertőzött betegeket, ahol egyelőre tudják kezelni a helyzetet. A későbbiekben szükség lehet további ágyakra és lélegeztetőgépekre, de jelenleg nincs vészhelyzet a kórházakban.

– Mit üzen a nagyhétre és húsvétra?

– Az idei nagyhét biztos, hogy minden eddigitől különbözni fog. A példaképünk Ferenc pápa, az ő imái és gesztusai, például az üres Szent Péter téren. A különböző szertartásokat illetően utasításokat adtam a plébánosoknak. A templomok üresek lesznek, de lesz liturgia, a húsvétot megünnepeljük, ha korlátozásokkal is. Ez újra az evangelizáció ideje, az Egyház hű önmagához, akkor is, ha nem gyűlünk össze; akkor is az Úr Teste, ha szét van szóratva. Így, hogy otthon maradunk, újra felfedezhetjük a velünk egy háztartásban élőket, a családunkat, ami olyan, mint egy kis egyház. Itt az ideje, hogy új dolgokat tanuljunk. És hozzátenném, szolidaritásunk és imáink Olaszországgal vannak most. Imádkozom, hogy az Úr vegye el tőlünk ezt a megpróbáltatást.

Forrás és fotó: AgenSIR.it

Magyar Kurír

(vn)