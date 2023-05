Segíteni a rászorulókat – Zajki és letenyei hívekkel találkozott Székely János megyéspüspök

A délutáni program első állomásaként Zajkon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Jelenlét Pontot kereste fel Székely János megyéspüspök vendégei kíséretében – egy házaspár ékezett az Egyesült Államokból, akik a Házaspárok Krisztusért szervezet tagjai. A katolikus szervezet missziója – többek között – az, hogy a világ számos pontján segítik a legszegényebbeket. Az a terv, hogy a Szombathelyi Egyházmegyében is végeznének szolgálatot, ezért előtte tájékozódnak a lehetőségekről. A másik vendég, aki a főpásztort elkísérte, a Fülöp-szigetekről érkező embereknek segít magyarországi tartózkodásuk ügyes-bajos dolgaiban.

A zajki gyerekek énekkel fogadták Székely Jánost és a vendégeket. A püspök maga is gitárt ragadott, és csatlakozott a vidám csapathoz.

A zajki Jelenlét Pontot, valamint a háromszáz legszegényebb magyarországi település érdekében indított Felzárkózó települések programot Stankovics Erika, a Máltai Szeretetszolgálat Zala megyei koordinátora mutatta be. Kiemelte: 2019-ben indult a program, amelynek alapját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által korábban kidolgozott Jelenlét program adja. A hátrányos térségek között van Zajk, Letenye környéke is.

A cél az itt élők segítése a helyi problémák feltárásával, diagnózis felállításával és konkrét segítségnyújtással. Fontos, hogy itt nem egy-két éves cselekvésről van pusztán szó, hanem hosszú távon akarják segíteni, nyomon követni, támogatni az embereket – tette hozzá Stankovics Erika. Kiemelte: nemcsak a gyerekeket támogatják, hanem a szülőket, családokat is.

A segítség részét képezi például a szemészeti szűrés, és ha szükséges, támogatják a szemüvegek megvásárlását is. A gyerekeknek szerveznek sportfoglalkozást, együtt zenélnek velük, mobil játszóteret biztosítanak számukra. Segítik a családokat lakhatási gondjaik megoldásában: az életveszélyes helyzetek elhárításában, vagy egy-egy helyiség felújításában. Támogatják a kertek művelését is, a legújabb terv pedig a szociális naperőművek üzembe helyezése a térségben, Kistolmácson. A megtermelt áram értékesítéséből rászoruló családokat támogatnak majd.

Egy közeli háznál Székely János egy nemrégiben támogatással elkészített fürdőszobát áldott meg. A két gyermeket nevelő házaspárnak nagy segítséget jelentett a helyiség kialakítása és a munkálatok finanszírozásához nyújtott támogatás.

Letenyén az egyik ház falára elhelyezett Mária-szobrot és új közösségi teret áldotta meg a főpásztor, aki Boldog Ceferinóról, a romák patrónusáról is megemlékezett rövid beszédében, felelevenítve nehéz életét, majd sikeres kereskedővé válását és hitét. Székely János kiemelte: a roma emberek fontosak Krisztus és az Egyház számára. A találkozó végén az utcában élő családokkal közös fénykép készült, akik püspöki áldást kaptak.

A napot szentmise zárta a letenyei Szentháromság-templomban. Az evangéliumhoz kapcsoldóva Székely János szentbeszédében felidézte: aki látta Jézust, látta az Atyát is, mert Jézusban az Isten jött közénk. A láthatatlan Istent tette Jézus láthatóvá. Ha láttuk, hogy Jézus bűnösöket szeret, megsejthettük, milyen az Isten: végtelen irgalom. Ha láttuk Jézust szeretni a szegényeket, betegeket, a leggyöngébbeket, akkor megérthettük, milyen az Isten: végtelen jóság. Ha láttuk Jézust a kereszten, amint odaadja életét a világért, felismertük, hogy milyen az Isten: a végsőkig felmenő szeretet, aki mindent odaad.

Ha más módon is, de mindez nekünk is feladatunk. A mi életünkben is így legyen: lássák jótetteinket az emberek, hogy dicsőítsék az Istent – mondta Székely János. „Ha szépen élünk, akkor felnőttekben, gyerekekben is felragyog, megjelenik Isten arca, és így más emberek is meglátják az Istent. Jézus arra hív minket, hogy legyünk az Ő szíve, keze, hogy rajtunk keresztül megtapasztalhassák mások Isten szeretetét, ennek örömét” – mondta a megyéspüspök.

Székely János megyéspüspök szentbeszédét ITT meghallgathatják.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír