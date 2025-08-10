Segítség a megküzdésben – Nyári tábor onkológiai betegeknek Marosfőn

Van gyógyulás a daganatos betegségekből. Ma már léteznek életmentő, a test onkológiai elváltozásaiból kigyógyító orvosi kezelések. De van lehetőség lelki segítség igénybevételére is: elbeszélgethet az érintett egy tapasztalt pszichológussal az egyéni pszichoterápia biztonságot adó keretében, vagy csatlakozhat egy támogatócsoporthoz, ahol a sorstársak hasonló élethelyzeteivel szembesülhet, új megküzdési mechanizmusokat tanulhat tőlük és a csoportot vezető pszichológusoktól, emellett megtapasztalhatja a közösség megtartó erejét is. A támogatócsoportokban zajló beszélgetések más, a kórral való megküzdést elősegítő tevékenységekkel is kiegészülhetnek.

A Gyulafehérvári Caritas marosvásárhelyi Teréz Anya idősek nappali foglalkoztató-központjának bejárói a központ időskorú, daganatos betegségekben szenvedő támogatócsoportját látogatják heti rendszerességgel. Számukra immár harmadik alkalommal szerveztek tábort a központ munkatársai Marosfőn július elején.

Az eseményt idén is abból a célból szervezték meg a segítő szakemberek, hogy elősegítsék gondozottjaik betegséggel való megküzdését, érzelmi támaszt nyújtsanak számukra, és javítsák életminőségüket.

„Voltak jó beszélgetések, sok nevetés, igazi testi-lelki feltöltődés – írta beszámolójában a tábor egyik résztvevője. – De a legfontosabb dolog, amiért nagyon hálásak vagyunk, az a sok szeretet, törődés és odafigyelés, amit (...) kaptunk a táborban, és kapunk folyamatosan a csoportfoglalkozásokon is a Teréz Anya-központban. A legjobb dolog, ami velünk történhetett, hogy rátaláltunk a Teréz Anya-központ lelkes csapatára. Köszönjük, hogy vagytok nekünk!”

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Orbán Júlia/Gyulafehérvári Caritas

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye; Romkat.ro



Magyar Kurír