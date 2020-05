Segítsünk a járvány leküzdésében! – Országos szűrőprogram indult a COVID-19-fertőzöttség felmérésére

– Ha jól tudom, ilyen országos reprezentatív járványügyi vizsgálat még nem volt a világon. Kinek vagy kiknek a fejében született meg a szűrőprogram terve?

– A hazai négy orvosképző egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem a járvány kitörése óta aktívan végzi a vírus terjedésével kapcsolatos vizsgálatokat; teszteléseket, figyeli és követi a járványügyi helyzetet. Napi szinten elemezzük a rendelkezésre álló klinikai adatokat. Ennek kapcsán a négy egyetem összefogásával, a Semmelweis Egyetem vezetésével indítottunk országos, reprezentatív vizsgálatot annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk Magyarországon a járvány terjedéséről, terjedésének dinamikájáról, a fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról.

– Most érett meg a helyzet a szűrőprogram elindítására?

– Igen, hiszen a járványügyi helyzetben eddig a megfertőződött betegek ellátása és tesztelése volt a fókuszban. Ahhoz, hogy tudományos megalapozottságú következtetéseket vonhassunk le, illetve el tudjunk indítani orvostudományi vagy más jellegű kutatásokat, melyek a járvány teljes körű leküzdésében segítenek, pontos adatokra és biológiai mintákra van szükség. Ezért döntött úgy a négy orvosképző egyetem, hogy elindítja ezt a vizsgálatot.

Az adatok alapján lehet majd olyan megalapozott döntéseket hozni, amelyek azt segítik, hogy visszatérhessünk a normális mindennapi életünkhöz.

– Kérem, mutassa be részletesen a programot, miből áll, hogyan zajlik a vizsgálat.

– Országos, reprezentatív vizsgálatról van szó, amelyben 17 778 fő került kiválasztásra és kapott értesítést tegnap, vagy kap legkésőbb ma a szűrőprogramban való részvételre. A reprezentativitás ebben az esetben azt jelenti, hogy ezek a személyek egy-egy közösséget reprezentálnak, hiszen úgy választották ki őket a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai és a területen jártas, tudományosan elismert szakemberek segítségével, hogy ők egyrészt életkorban és nemben, másrészt településeloszlásban különböző országrészeket képviselnek.

Az, aki most meghívást kapott a szűrőprogramra, 500–1000 honfitársát képviseli, reprezentálja, tehát ha ő eljön a szűrésre, az annyit tesz, mintha ennyi ember eljött volna, viszont ha nem jön el, akkor ennyien kiesnek a vizsgálatból.

Ez óriási lehetőség az egyén, de a környezete számára is. Az egyén megismer adatokat a járványügyi helyzettel kapcsolatban, és ez nagyon fontos neki, de a szűk környezete, családja, szerettei, szomszédai, munkahelye számára is. A szűkebb környezete mellett országos szinten járul hozzá, hogy hazánkban minél gyorsabban le tudjuk küzdeni a járványt. Annak, aki meghívást kapott, nemcsak óriási lehetőség, de egyben felelősség is, hogy részvételével képviselje és segítse ezt a számos embert.

– Kik vehetnek részt a vizsgálatban, milyen helyszíneken zajlik a szűrőprogram?

– Mint említettem, ebben a vizsgálatban csak a statisztikailag kiválasztott személyek vehetnek részt, másokat most nem szűrünk, de szeretnénk folytatni a vizsgálatot, így majd mások is bekerülhetnek a programba.

A szűrés maga két mintavételből és egy kérdőív kitöltéséből áll.

Az első mintavétel során a szájból, illetve az orrból veszünk mintát pálcával. Ebből a levett törletből ki tudjuk mutatni a vírus jelenlétét. Ezt PCR-vizsgálatnak nevezik. (PCR: a polymerase chain reaction, vagyis a polimeráz-láncreakció angol megnevezés rövidítéséből; a vírus örökítőanyagának felszaporítását lehetővé tevő molekuláris biológiai technológia – a szerk.) Ennek eredményét a kiválasztott személyek az Ügyfélkapun keresztül 48 órán belül láthatják, illetve a háziorvosok is megkapják. A másik mintavétel vérvételt jelent. Szeretnénk olyan biológiai adatokhoz jutni, amelyek segítenek annak felderítésében, hogy adott esetben a vírus milyen paraméterekkel, milyen egyéb, biológiai eltérésekkel járhat együtt. Egy kissé kellemetlen, de egyáltalán nem fájdalmas szűrővizsgálatról van szó.

A kiválasztott személyeket egyrészt levélben keressük meg, másrészt pedig a KSH és az egyetemek munkatársai jelentkeznek náluk telefonon.

Egyeztetnek velük, és a megbeszélt időpontban, helyszínen történik meg a szűrővizsgálat. Nemcsak a nagy egyetemi városokban leszünk ott, hanem az egyes településeken kiválasztott lakókhoz is elmegyünk; minden településen lesz legalább két olyan nap, amikor szűrési időpontokat adunk meg, és a munkatársaink ott lesznek a helyszínen. Fölmerülhet az a kérdés, hogy idősebb személyek, vagy olyanok esetében, akik nem szeretnének, nem tudnak otthonról kimozdulni, megtörténhet-e a szűrés. Természetesen igen, ha ezt jelzik, a kollégáink házhoz mennek, és ott helyben leveszik a mintát.

– Milyen egészségügyi kockázata van a szűrőprogramban való részvételnek?

– Az elmúlt napokban felvetődött, hogy mennyire vannak biztonságban az állampolgárok, akár ha bejönnek a helyszínre, akár ha otthon kérik a szűrést, abból a szempontból, hogy egészségügyi intézményben történik a mintavétel, vagy egészségügyi dolgozók végzik a vizsgálatot más helyszíneken.

A válaszom: a résztvevők a legnagyobb biztonságban vannak,

egyrészt az összes olyan személy, aki a szűrést végzi, maga is átesett vizsgálaton, biztos, hogy nem fertőzöttek, és a következő két hétben – míg zajlik a szűrés – újra fogjuk őket szűrni. Másrészt természetesen a megfelelő védőfelszerelésben történnek a vizsgálatok, és minden vizsgálat után lecserélik azt, mindenhová teljesen új védőfelszerelésben mennek. Ott pedig, ahol a megadott szűrési helyszín egészségügyi intézmény, csakis olyan helyet jelöltünk ki, amely teljes mértékben elkülönül a betegellátási tevékenységtől. Elkülönített utcai bejáraton keresztül lehet belépni oda, tehát a szűrésre érkezők még véletlenül sem találkozhatnak betegekkel.

– Ezek szerint teljesen alaptalan a szűrővizsgálaton való részvétel miatti félelem?

– Teljesen alaptalan. Mi is tapasztaljuk, hogy a lassan két hónapja bevezetett különböző korlátozó intézkedések és az állampolgárok felszólítása, hogy maradjanak otthon, igen jelentős mértékben hozzájárulnak a vírus tömeges terjedésének megakadályozásához. Talán a félelem is ebből fakad.

Mi csak azt kérjük a szűrőprogramban kiválasztott állampolgároktól, hogy jöjjenek el a vizsgálatra, vagy jelezzék azt, hogy menjünk el mi az otthonukba, és vegyük le a mintát.

Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy ez az az átfogó, országos vizsgálat, aminek alapján tudományosan megalapozott döntéseket lehet majd hozni, illetve a kutatásban részt vevő kollégák biztos, hogy jelentős lépéseket tudnak tenni a járvány leküzdésében. Ismétlem: a legnagyobb biztonságban vannak azok, akik a szűrésben részt vesznek.

– Meddig tart a szűrőprogram?



– Május 1-jétől 13-áig. A négy említett egyetemi városon kívül több mint háromszáz településen végezzük a szűrést. Terveink szerint folytatnánk a szűrőprogramot, méghozzá úgy, hogy a 17 778 főből egy csoportot kiválasztva szeretnénk őket követni, hogy mi történik velük, és további sok ezer kiválasztott személy részvételével pedig megismételnénk a vizsgálatot.

– A most kiválasztott 17 778 állampolgár hány százalékának kell részt vennie a programban, hogy eredményes legyen?

– Hetven százaléknál mondhatjuk ezt el.

Nagyon kérek, buzdítok minden kiválasztott személyt, hogy vegyen részt a szűrésben, hogy elérhessük a célunkat, tudjunk olyan eredményeket felmutatni és kihozni ebből a vizsgálatból, ami megalapozott döntéseket szülhet a járvány leküzdésére.

A szűrőprogram mögött sok száz ember munkája van, hogy ezt a valóban egyedi vizsgálatot véghez tudjuk vinni Magyarországon.

– Végül egy személyes kérdés: Ön tudós orvos, egyben hívő katolikus is. Lelkileg hogyan éli meg a vészhelyzetet?

– Mindenki számára emberpróbáló időket élünk. Az elmúlt két hónapban mindenkinek megváltozott valamilyen formában az élete, ki kellett lépnie a megszokott komfortzónájából. Ez egyrészt nagyon sok áldozattal, nehézséggel jár, másrészt mindannyiunk számára lehetőséget is jelent, hogy átgondoljuk az eddigi életünket, tevékenységünket, és ennek megfelelően egy kicsit másképp viszonyuljunk egymáshoz és a világhoz. Ez a nehéz helyzet sok mindenre ráébreszt bennünket. A bezártság, az idős szeretteinktől való elszigeteltség felértékel rengeteg olyan dolgot, amire korábban nem nagyon figyeltünk oda. Egyrészt bízom benne, hogy minél hamarabb leküzdjük ezt a járványt, és ehhez az országos szűrővizsgálat is jelentősen hozzájárul, másrészt viszont úgy érzem, hogy

az elmúlt két hónap sokakat rádöbbentett arra, hogy mik is a valós értékek az életben.

Hiszem, hogy az emberi kapcsolataink pozitív irányban fognak változni. Isten áldását kérem mindannyiunkra.

Fotó: Koronavirus.gov.hu

Bodnár Dániel/Magyar Kurír