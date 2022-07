Sérült fiatalok városi sétával hívták fel a figyelmet az egészség fontosságára Gyergyószentmiklóson

A Gyulafehérvári Caritas korai nevelő és fogyatékkal élőket támogató programjának három Hargita megyei központjából érkeztek résztvevők.

A házigazda Márton Áron szociális központ közössége fogadta a székelyudvarhelyi Szent Anna nappali foglalkoztató központ munkatársait, a csíkszeredai Szent Ágoston nappali foglalkoztató központba járó fiatalokat, akikhez csatlakoztak a gyergyószentmiklósi Ápoló és gondozó központ ellátottjai. Az önkéntesekkel, kísérőkkel együtt egy 76 tagú csapat vonult végig Gyergyószentmiklóson a Márton Áron központtól a könyvtárig egy parki pihenő közbeiktatásával. Az együttlét az Egészségséta nevet kapta.

Bálint Lajos Lóránt csíkszeredai központvezető úgy véli:

Mindenkinek van egy saját egészsége, amivel megszületett, amit készen kapott, amit Isten ajándékaként kell megélnie, és ezt teheti még jobbá akarattal.

Ezt mutatjuk meg az egészségsétával, és hiszem, hogy így sokszínűen, együtt tudunk egy egészséges mentalitást kialakítani.”

Kassay Noémi gyergyószentmiklósi gyógypedagógus azt emelte ki, hogy „a másság nem betegség, másképpen érzékelni a világot, megértetni magunkat és a másikat megérteni egyéb kommunikációs eszközzel, mint a beszéd, segédeszközzel közlekedni, nem betegség. Amikor jól van a testünk, jól van a lelkünk, kapcsolataink rendben vannak, és hasznosnak, elfogadottnak érezzük magunkat; akkor jól vagyunk.

Egy őszinte mosoly, egy jóleső odafigyelés, idő, amit a másikra fordítunk, idő, amit magunknak megadunk: mind-mind egészség.”

Zsombori Katalin gyógypedagógus Székelyudvarhelyről érkezett a sétára. „Manapság felkapott, hogy a testi egészségünkre vigyázni kell. De én úgy gondolom, hogy ugyanennyire fontos a lelki egészségünk megőrzése is. (…) Az, hogy társaink vannak, a társadalom részei vagyunk, megismerhetjük egymást, lehetnek közös élményeink, tapasztalataink, ez a fontos. A kapcsolatok a lényegesek” – osztotta meg a gondolatait a szakember.

Pupák-Felméri Zsuzsanna gyógytornászként vett részt a sétán. „Az út rólunk szólt és a velünk találkozókról. Az emberek még mindig fenntartással fogadják a másságot” – mutatott rá, hozzátéve, úgy véli, ha minél többet találkozik a társadalom a mássággal, megszokja, és talán értékelni is kezdi azt.

Kosztándi Kinga, a csíkszeredai központ Superar-vezetője. Az egészségsétával kapcsolatban az egymásra való odafigyelés fontosságára és jótékony hatásaira hívta fel a figyelmet. „Egészséges a fiataljainknak, mert kilépnek a komfortzónájukból, azt gyakorolják, hogy megvárjuk egymást, együtt csinálunk dolgokat, egymásra figyelünk, hogy jó csapattá váljunk, akár a Superarban. Egészség nekünk, szakembereknek, hiszen rálátunk arra, hogy az ellátottjaink közül sokan felnőttet megszégyenítő módon figyelnek egymásra. Ha valaki lemarad, bevárják, egymást számontartják, összetartanak. És egészség a járókelők számára is.

Figyeltem az emberek reakcióit. Láttam modellalkatú lányt elmenni mellettünk, aki nem húzta fel az orrát, láttam kisgyerekes szülőket, akik lelassítottak, és nem fordították el gyermekeik fejét. Sok embert láttam kíváncsi tekintettel. Nem volt megvetés, nem volt rémüldözés, sem sajnálkozás, hála Istennek.

Lehet, gyakrabban kellene hasonlót szervezni.”

Az egészségsétát sok önkéntes is segítette, többek között azok az édesanyák, akik nemcsak a foglalkozásokra járó gyermeküket, hanem testvéreiket is sétára hívták, de mások is csatlakoztak a társasághoz, vagy segítették a program megvalósulását, például a K&K bisztró, a könyvtár munkaközössége, akik nyitott szívvel és nyitott kapuval fogadták a csapatot. Az együttlét is az egészség része, így a szervezők mindenképpen folytatni szeretnék az értékes kezdeményezést, mondván: „Indulni fog a test, hogy indulhasson, élhessen a lélek!”

Forrás: Romkat.ro/Gyulafehérvári Caritas



Fotó: Balázs Katalin



