Sierra Leone – Erőszak az utcákon: Az Egyház békére szólít a megosztott országban

Az Egyház azonnal nyugalomra intette az embereket, és makeni apostoli kormányzója, Natale Paganelli püspök által aggodalmának adott hangot, aki arra kérte a feleket, békéljenek meg, mielőtt az összetűzések társadalmi konfliktussá fajulnak.

A vatikáni Fides hírügynökségnek Paul Morana Sandi atya, Gambia és Sierra Leone Nemzetközi Püspöki Konferenciájának főtitkára így magyarázta a legutóbbi eseményeket és az Egyház közbelépését: „Július 17-én és 18-án érkeztek az első hírek az összecsapásokról a biztonsági erők és a fiatalokból álló tüntetők között. A lázongás kirobbanásának oka egy áramgenerátor elszállítása volt Makeniből Lungiba. Hasonló esetekről számoltak be az ország más részein is, Lunsarban és Tombóban. A rendőrség és a tüntetők közötti összetűzéseknek számos halálos áldozata van, sokan megsebesültek. Egyes források különböző politikai frakciók beavatkozásáról és visszaéléseiről szólnak, s egy erősen megosztott társadalomban ennek meglehetősen nagy a valószínűsége. Mindenesetre jelenleg a biztonsági erők reakciója került a figyelem középpontjába, a fiatalokat pedig visszafogottabb magatartásra szólították. Az elmúlt napokban civil csoportok független vizsgálatot kértek, s további intézkedéseket sürgettek a hasonló konfliktusok megelőzése érdekében.”

Az Egyház, mely mindig figyeli az erőszak visszatérését, számos felhívást intézett a lakossághoz, nyugalomra és elővigyázatosságra intve mindannyiukat. „Natale Paganelli püspök két körlevelet is írt az összetűzések kapcsán – mondta Paul Morana Sandi. – Mindenkit párbeszédre és megbékélésre szólított, ami meglátásom szerint határozottan pozitív lépés volna, ha figyelembe vesszük az elmúlt időszakot és demokráciánk törékenységét. Sierra Leone minden polgárát arra kérte, továbbra is keressék és éljék meg a békét, az egységet, mert csak így biztosíthatják az ország fejlődését és jólétét.

Az Egyház most is a megbékélést hirdeti a regionális és politikai szinten is erősen megosztott társadalomban. Az egyházakon és más intézményeken keresztül igyekszünk tudatosítani az emberekben, hogy az országot a béke útján kell vezetni, tiszteletben tartva a jogállamiságot. Ráadásul abszurd módon ezek az összecsapások éppen akkor történnek, amikor meg kell küzdenünk a koronavírus-járvánnyal is. Egyházként együttműködünk a kormánnyal és nemzetközi adományozó partnerszervezeteinkkel a koronavírus elleni harcban, s minden állampolgárt az egészségügyi előírások betartására buzdítunk saját maguk és a többi ember egészségének megőrzése érdekében.”

Sierra Leone Nyugat-Afrikában fekszik, fővárosa Freetown. A 19. században felszabadított, a rabszolgák hazájaként alapított országot ma a szegénység béklyózza meg. Sierra Leone Magyarországnál kisebb területű állam (71 740 km²) az Atlanti-óceán partján. Az ország lakossága: 7 650 154 fő. Vallási megoszlás: muszlim 70–80 százalék, keresztény 10–20 százalék, a többiek zöme törzsi vallású. Az iszlám vallás északon, főként a temnék között terjedt el, keresztények nagyrészt a parti sávban élnek. Forrás: Wikipédia

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás és fotó: Fides

Magyar Kurír