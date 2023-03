Sikeres országos program az újraélesztő készülékek elterjesztéséért

A kampány célja az újraélesztési ismeretek minél szélesebb körű terjesztése és hirtelen szívmegállás esetén az újonnan kihelyezett elérhető defibrillátorokkal a sikeres segítségnyújtás lehetőségének megteremtése.

Március 8-án került sor a Budapesti Szent Ferenc Kórház és az Innomed Medical Zrt. által indított kampány záróeseményére, melynek keretében tovább bővült az országban elérhető, bárki által könnyen használható újraélesztő készülékek száma. Hazánkban az infarktuson átesett betegek esetében az egy éven belüli szív eredetű elhalálozás aránya 25 százalék. E halálozás az esetek legnagyobb részében megelőzhető lenne a helyszínen lévő, laikus által is használható defibrillátor segítségével. Hirtelen szívmegállás esetén kizárólag azonnal megkezdett újraélesztés esetén van esély a túlélésre. A mentők kiérkezéséig megkezdett újraélesztés (BLS) és lehetőség szerinti defibrillálás esetén akár 60-70 százalékos is lehet a túlélés esélye.

Életbevágóan fontos ezért, hogy növekedjen a lakosság számára folyamatosan elérhető defibrillátorok száma. A programban két hónap alatt már ötven eszközre lett jelentkező, amelyeket a gyártó-forgalmazó cég kedvezményes konstrukcióban ajánlott fel. A magyar fejlesztésű és gyártású, hazai szervizháttérrel rendelkező, a magyar mellett további tizenhét nyelven „beszélő” félautomata külső defibrillátor (CardioAid1 készülék) bárki számára könnyen kezelhető. A készülék vizuális és hangutasításait követve mindenki sikeresen használhatja életmentő segítségnyújtásra.

Sok esetben probléma, hogy rendelkezésre áll defibrillátor, de nincs, aki tudja és meri is használni, ezért cél volt, hogy bővüljön azon hozzáértő személyek száma, akik ismerik az újraélesztés lépéseit és fogásait, és biztonsággal mernek cselekedni vészhelyzetben is, ezért a programba jelentkezett önkormányzatok, iskolák, plébániák, cégek, társasházak a program keretében egyúttal újraélesztés-oktatást is kaphattak. A képzést Magyarország több pontján is megszervezik, igénylőnként két fő részére térítésmentesen.

A kampány szükségességét és fontosságát jelzi, hogy a programba többen azért jelentkeztek, mert intézményükben vagy cégükben korábban volt szomorú precedens, amikor eszköz hiányában nem tudtak segíteni például egy kollégán vagy diákon. Nagy eredménynek tartják, hogy egyre többen ismerik fel egyéni és kollektív felelősségünket és tesznek az élet védelmében.

További információ a kommunikacio@szentferenckorhaz.hu e-mail-címen kérhető.

Forrás és fotó: Budapest Szent Ferenc Kórház

