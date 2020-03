Sokhangú evangélium

A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapján található 500 hangú Biblia felvételein gyulafehérvári katolikus papnövendékek hangján hallhatjuk Máté evangéliumát; a Márk-, illetve a Lukács-evangéliumot a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium tanulói és tanárai, János evangéliumát pedig az Erdélyi Mária Rádió kolozsvári stúdiójának munkatársa és önkéntesei olvasták fel. A felvételek az Erdélyi Mária Rádió gyulafehérvári, csíksomlyói, illetve kolozsvári stúdiójában készültek 2016-ban.

A „sokhangú” mai evangélium – miként a további napok evangéliuma – letölthető a biblikus konferencia internetes oldalán, ahol az Apostolok cselekedetei, Szent Pál apostol levelei, egyéb levelek, Jakab, Péter, János és Júdás levele, valamint a Jelenések könyve részei is meghallgathatók.

A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia weboldalán hamarosan a zsoltárok is elérhetők lesznek, a debreceni Károli Gáspár Egyetem teológushallgatói felolvasásában.

*

„Összebeszéltek” a gyulafehérvári papnövendékek és a csíkszeredai gimnázium tanulói és tanárai mellett a csíkszeredai ferences plébánia hívei, a kolozsvári teológiahallgatók, a szabadkai teológiai kateketikai intézet hallgatói, a nagykanizsai kateketikai csoport tagjai, a szeged-tarjánvárosi Szent Gellért-plébánia hívei és a plébánián működő cserkészek, hittanosok; a Pozsonyban és Komáromban működő egyetemi közösség tagjai, a komáromi Mária Rádió hallgatói, a szatymazi általános iskola hittanosai, a nyíregyházi görögkatolikus papnövendékek, valamint a szegedi baptista közösség tagjai is... „Érdekes volt megtapasztalni, ahogy a felolvasás kapcsán a különböző helyen élő emberek, felnőttek és gyerekek, milyen meghatódottsággal adják Isten igéjének a hangjukat, és mindeközben észrevétlenül gondolati és érzelmi közösséget teremtenek egymással” – írta az 500 hangú Biblia születéséről a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapján az intézmény igazgatója, Benyik György teológus, a szegedi Gál Ferenc Főiskola Biblikus Tanszékének tanszékvezető tanára.

„Mi, hívők vagyunk a megváltó Isten keze, lába, szeme, hangja. Nem szabad, hogy ez a hang elnémuljon, mert akkor azt hiszik a templomtól távoli emberek, hogy Isten elhagyta a világot, vagy hallgat,

mint ahogyan azt a II. világháború idején gondolták a fogolytáborban, a fronton és a koncentrációs táborokban, mert a világi propaganda hangos recsegése elnyomta a hívők csendes imáját. Köszönöm mindenkinek, aki hangját kölcsönözte az Isten szavának, hogy most is élő eleven hangon, a mi hangunkon megszólaljon, jelezve: most is itt van közel hozzánk, a szívünkben és minden jó gondolatunkban.”

Forrás: Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia



Magyar Kurír