Mindenkiben ott él egy kicsi hős – Pozitív emberi átváltozásokról szól Guessous Mesi új lemeze

A dalok rendhagyó alkotási folyamat révén születtek: Mesi többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben és a Pető Intézetben készített interjúsorozatokat, melyekből zenésztársaival elkészítették a pozitív változások albumát.

Guessouss Mesi 2018-ban kereste meg a Máltai Szeretetszolgálat munkatársait azzal az ötlettel, hogy a szervezet intézményeiben élő hajléktalan és idős emberekkel szeretne beszélgetni, hogy élettörténetüket megismerve és feldolgozva alkossa meg új lemezét. Az énekesnő az akkor még a Miklós utcai Integrált Hajléktalanellátó Központban élő Nikivel és a budaörsi Gondviselés Házában András bácsival készített több héten át interjúkat. Élettörténetük több dalt is ihletett. Az Embertárs című szerzeményhez klip is készült, melyben az alkotási folyamatot is végigkövethetik a nézők.

A Tom-Tom Records gondozásában megjelent album nagy része (13 dal) e rendhagyó alkotási folyamat során született. Peremhelyzetben élő gyermekek és felnőttek értékes belső gondolatai váltak zenévé Mesi és zenésztársai művészi megfogalmazásában. A dalok központi gondolata a pozitív irányú változás, átváltozás.

Két dalt Mesi életének két meghatározó szakasza ihletett: gyerekkori betegségéből való felgyógyulása, valamint az anyává válás élménye. A többi dalt a Cseppkő Gyermekotthon, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a MUS-E Magyarország, valamint a Pető Intézet által megismert gyermekek és felnőttek sorsa ihlette, akik pozitív kisugárzásukkal, alázatukkal, lelki erejük nagyságával, életbölcsességeikkel példák lehetnek mások számára.

„Mindenkiben ott él egy kicsi hős, aki »megmozgat száz hegyet«, aki átváltozik pillangóvá, vagy Vasemberré, vagy csak egyszerűen képes a buktatókon önmagát és másokat is átsegíteni, a Fennvalóba vetett bizalommal. Egy olyan »fényes szikra«, ami »nem parancsol és nem panaszol« és igazán szeret. Ez a »fényes szikra« ott lakozik mindannyiunkban” – mondta az énekesnő.

