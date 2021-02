Spányi Antal püspök felhívása a járványügyi rendelkezések betartásáról

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. szeptember 4-én kiadott 1760/2020-as számú rendelkezései, valamint az ahhoz kapcsolódó egyházmegyei rendelkezések továbbra is érvényben vannak. Mivel a veszélyhelyzet elhúzódott, fennáll a kockázata, hogy lazul az ezzel kapcsolatos fegyelem. Spányi Antal püspök felhívja a figyelmét a szolgálattevőknek és híveknek, hogy a vonatkozó higiéniai előírásokat továbbra is tartsák be, különös tekintettel a fertőtlenítőszer használata, – áldoztatáskor is – , és a maszk helyes használatának pontos betartására. A főpásztor hangsúlyozza az ezzel kapcsolatos személyes felelősséget, hiszen mindnyájunk közös érdeke a járvány legyőzése.

A nagyböjt mindig arra készteti az embert, hogy belső összeszedettségben, figyelemben élje az életét. Ennek a mostani időszaknak egy egészen sajátos jellegzetessége az, amit a járvány elleni védekezés kényszerít ránk, most már hosszú ideje sajnos. Ezeket a különleges előírásokat be kell tartani, hogy önmagunkra is vigyázzunk és egymásra is. Ez mindannyiunkra vonatkozik, akár a templomban vagyunk, akár a templomon kívül, akár a munkahelyen vagy az iskolában. Bárhol, ahol más emberekkel találkozunk.

Be kell tartanunk azokat az ajánlásokat, amelyek képesek megvédeni bennünket és képesek a járványt visszaszorítani.

Örülök annak, hogy templomainkban a hívek tudomásul vették ezt és maszkot hordanak, valamint igyekeznek megtartani azt a távolságot is, ami bizonyos védelmet jelent, hogy a fertőzés ne érje el őket. Örömmel látom, hogy a kézfertőtlenítést is elvégzik, nemcsak a liturgiát vezető pap és a mellette segédkezők, hanem a hívek is. Ez egy bizonyos védelmet és lehetőséget jelent számunkra, hogy sikerüljön megtörni a járványnak azt az erejét, amely az egész társadalmat fenyegeti. Természetesen nemcsak a liturgiában tartjuk meg ezeket a törvényeket, amelyekhez hozzátartozik az is, hogy a szentáldozáshoz úgy megyünk ki és úgy áldozunk, hogy megfelelő távolságot tartunk egymástól és kézbe fogadjuk az Oltáriszentséget. Úgy, ahogy valamikor régen az ősegyházban is, amikor kezükbe fogadták a szentáldozást. Van mindig olyan hang, hogy ez bűnös dolog, ezt nem volna szabad megtenni. A keresztény hívő akkor tesz jót, hogyha az Egyháznak engedelmeskedik és nem egy-egy lelki atyának. Az Egyház tudja, hogy mit kell tenni és hogyan kell kiszolgáltatni ezt a szentséget. És aki a szentséghez akar járulni, az fogadja el azokat az előírásokat, amelyek ezt a védelmet szolgálják, önmagunk és mások védelméért.

Ezeket be kell tartani minden körülmények között az iskolában is, a tanárok, a gyerekek, a diákok megteszik ezt. A különböző munkahelyen, például az egyházi kegytárgyboltban dolgozók is elvárják, hogy aki bejön a boltba az tartsa be ezeket a szabályokat, és természetes, hogy az egyházmegyei hivatal munkatársai is betartják. Így őrzik a maguk, a családjuk és egymás egészségét is. Én azt hiszem, hogy

a mostani nagyböjtben ez egy lehetőség, hogy ezeket az előírásokat engedelmes lélekkel elfogadva megvalósítsuk.

Így olyat teszünk, ami az Istennek kedves lesz, mert nem magunknak választottunk valami kényelmetlen felajánlást, hanem azt tesszük, amit kérnek tőlünk. Engedelmeskedünk és ráadásul, ha ezt egyházias lelkülettel tesszük és nem az Egyházat bírálva, hanem elfogadva annak szerető gondoskodását és védelmét, akkor azt is szolgáljuk ezzel, hogy az egész társadalom megszabaduljon a vírustól és újra a szabad, a régi életébe visszatérhessen. Hogy a családok, a nemzedékek tudjanak egymással találkozni és az emberek élete a találkozás örömében telhessen újra.

