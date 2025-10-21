Spányi Antal püspök megáldotta a Szentek fala újabb szakaszát a dinnyési Várparkban

A dinnyési Várparkban 47 történelmi magyar vár kicsinyített, de eredeti anyagokból épített makettje látható. Egyedülálló Árpád-kori stílusú skanzen, fatemplommal, veremházakkal, tyúkokkal, kacsákkal, juhokkal.

A Szentek fala (melynek korábbi szakaszát 2022 márciusában áldotta meg a székesfehérvári megyéspüspök) folytatása is elkészült, továbbá a Magyar oltár példányai, amelyből egyet Ferenc pápának ajándékoztak a halála előtti hetekben.

Az ünnepélyes megáldás alkalmából Spányi Antal püspök az ünneplőkhöz szólva kiemelte: Isten szeretete minden embert megcéloz. Ő azt szeretné, hogy az a jóság, az az élet, amely benne van, minél több embert, minden embert érjen el, hogy békében, szeretetben, egymás megbecsülésében, kölcsönös tiszteletben tudjanak élni.

Ennek az útja sokféle. Az Egyház e jó kezdeményezések mellé mindig odaállt, szeretettel próbálta segíteni ezeket a tanúságtételeket, a világot jobbító törekvéseket, amelyek önmagukban talán aprók, de együtt valamiféle nagyról tudnak tanúskodni.

„Itt, Dinnyésen, ebben a Várparkban is egy ilyen kezdeményezésnek vagyunk tanúi – mondta a főpásztor. – Hála Istennek, sokan jönnek ide Dinnyésre, sok gyerek örömmel fedezi föl nemcsak a régi várakat, hanem a szentek sorában a saját védőszentjét, akinek a nevét viseli. És talán egy beszélgetés elindul, és a gyerek lelkében valami szép, valami jó megfogan. Egy apró lépés, de a teljesség felé visz.

Egy apró gesztus, amit teszünk, de az embereket az Isten felé tudja segíteni. Szívből kívánom, hogy ezen a szentek falán, szentek útján legyen ott a Jóisten áldása, és ez az áldás áradjon mindannyiunk szívébe!” – zárta gondolatait a megyéspüspök.

A Szentek fala újabb szakaszának megáldása után Alexi Zoltán fölajánlott a Székesfehérvári Egyházmegye mind a 21 oktatási intézményének egy-egy kisebb, a Magyar oltárt ábrázoló szoborcsoportot, amelyet majd a székesfehérvári püspöki palotából juttatnak el az iskolákba.

A négy nagyobb méretű Magyar oltárt pedig szeretnék a béketárgyalásokra eljuttatni, az amerikai, az orosz, az ukrán és természetesen a magyar állami vezetőnek.

A szentek számtalan csodát tettek, és „őszintén remélem, hogy ha mindenki megkapja ezt a magyar oltáros szoborcsoportot, akkor béke lesz. Mert minden normális ember számára a béke a járható út, és nem a rombolás, a pusztítás és az ölés” – hangsúlyozta a dinnyési Várpark tulajdonosa.

Majd ismertette a Magyar oltár történetét, amelyen Szűz Mária áll középen, tőle jobbra Szent István, balra pedig Szent László király. Ugyanilyen oltárok láthatók a Kárpát-medence több pontján is.

Az ünnepélyes eseményen az alkotó Oroszi testvérek elmondták: annak idején nem gondolták, hogy fazekas létükre szobrokat fognak készíteni. Hatalmas megtiszteltetés számukra, hogy ők készíthették el a Szentek fala 1001 szobrát. 2020-ban álltak neki az alkotómunkának.

Szöveg és fotó: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió/Körtvélyes Tivadar

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír