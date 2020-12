Spányi Antal püspök videoüzenetben mondott köszönetet egyházmegyéje pedagógusainak

Nehéz esztendőn vagyunk túl, amely sokféle próbatétel elé állított mindannyiunkat. Olyan kihívásokkal szembesültünk, amikre nem is gondoltunk – hangsúlyozta a főpásztor. – A Covid mindannyiunkat megpróbált, aggódunk egészségünkért, szeretteinkért, de tudjuk: dolgunk van ebben a világban, és nem tehetjük meg, hogy csak önmagunkért aggódunk.

A pedagógusoknak is új eszközöket kellett találniuk, hogy a kicsiket és a nagyokat tanítani tudják, és a megváltozott körülmények között is neveléssel is tudták gazdagítani a rájuk bízottak életét. Spányi Antal püspök megköszönte a pedagógusoknak és minden munkatársnak azt a helytállást, amit ebben a nehéz időben állhatatosan és következetesen tanúsítottak. Nem azt nézték, hogy mit miért nem lehet megoldani, hanem készségesen a megoldásra törekedtek, és meg is oldották sikeresen.

„Hiszem, hogy ezen a munkán, áldozaton, fáradozáson, amely egészen más körülmények között és más módokon történt, ott volt, ott van az Isten áldása. (…) Legyen mindannyiunkon Isten oltalma. A Szűzanya szeretete kísérjen bennünket útjainkon! – fogalmazott Spányi Antal megyéspüspök.

Forrás, fotó és videó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

(asz)