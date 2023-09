Speciális busszal támogatta a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász a kárpátaljai Szent Teréz Otthont

Az ünnepélyes átadáson részt vett Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója; Szijártó László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász lelki igazgatója; Husovszká Andrea, a jótékonysági otthon vezetője; Német Sándor, a nagyszőlősi karitász vezetője és Weinrauch Márió nagyszőlősi ferences pap, a ferences rendház igazgatója.

Szijártó László elmondta: „A Katolikus Karitász rendszeresen segíti a Kárpátalján lévő testvéreket, nem teszünk különbséget a magyarok és ukránok között, például a háború kitörése után külön gyűjtést is szerveztek az itt élő testvérek számára. Most ezzel a mikrobusszal Udvardy György érsek atya a Szent Teréz Otthonba járó gyerekek és szüleik életét szeretné megkönnyíteni.”

Az 1998 óta működő, ferences alapítású intézményben harminc gyermek fejlesztése és nappali foglalkoztatása zajlik, akik között halmozottan sérült, mozgássérült és autista gyerekek is vannak. Az intézményben olyan munkatárs is dolgozik, aki az ukrajnai háború belső menekültje, és most lehetőséget kapott, hogy masszőrként segítse a fogyatékossággal élő gyerekeket.

A gondozottakat az elmúlt tíz évben egy 2008-as évjáratú járművel szállították, ami nagy segítséget jelentett az érintett családoknak. A busz műszaki állapota azonban egyre aggasztóbbá vált, gyakran szorult szerelésre. A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász által megvásárolt jármű nemcsak megoldja napi szállítási gondjaikat, hanem egyedi kialakításával többletet is nyújt. Egy speciális rámpán kerekesszékkel is könnyű bejutni az autóba, ülései többféle pozícióba állíthatók, ami lehetővé teszi, hogy a gondozók akár szemtől szembe fordíthassák és így praktikusan segíthessék a gyerekeket az utazásaik során.

A nagyszőlősi karitász intézményeként 25 éve működő Szent Teréz Rehabilitációs Otthon ferences közreműködéssel jött létre, és magyar óvodát, bölcsődét is tart fenn, hamarosan pedig magyar nyelvű gimnáziumnak is helyet ad.

A nagyszőlősi karitász a továbbra is zajló háború alatt a tevékeny szeretet jegyében helyben ingyenkonyhát működtet, a front térségében pedig élelmiszer- és tisztálkodási csomaggal látják el az ott élőket.

