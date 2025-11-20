Subroto Gomes bangladesi püspök: Nemet mondunk a fundamentalizmusra és az erőszakra

„Holnap a belvárosban leszünk, és kéz a kézben vonulunk. A főváros, Dakka katolikus közössége néma felvonulást és békés ülődemonstrációt szervezett a békéért, így is tiltakozva az elszenvedett megfélemlítések ellen; kinyilvánították: keresztény közösségként készek vagyunk egy olyan inkluzív (befogadó) ország építésére, amely tiszteletben tartja minden kultúra, etnikum és vallás méltóságát, és elutasítja a fundamentalizmus és az erőszak minden formáját” – nyilatkozta a Fides hírügynökségnek Subroto Boniface Gomes püspök, a Dakkai Főegyházmegye segédpüspöke, bemutatva azt a békés demonstrációt, amelyet a dakkai katolikus közösségek november 18-ra szerveztek, hogy felhívják a polgári hatóságok és a közvélemény figyelmét a közelmúlt nyugtalanságra okot adó eseményeire, az ország történelmének ebben a kényes időszakában.

Az elmúlt hetekben több erőszakos incidenssel „próbáltak megfélemlíteni minket, és árnyékot vetni az együttélésre” – emlékeztet Subroto Boniface Gomes püspök.

November 7-én délután egy házi készítésű bomba robbant fel a Szent Mária-székesegyház épületegyüttesének a kapuja előtt Dakkában, egy másik bomba pedig a közelben található Szent József-iskolában. A támadásokban nem sérült meg senki, de a katolikus hívek és az iskolai közösségek nagyon megrémültek. A támadások ellenére a liturgiák és az iskolai órák rendben folytatódtak.

Az erőszakhullám egy hónappal korábban, október 8-án kezdődött, amikor bomba robbant a főváros legrégebbi templománál, a Rózsafüzér Királynője katolikus templomnál. Egyetlen csoport sem vállalta magára a terrortámadásokat.

„Nem tudjuk, ki követte el ezeket a megfélemlítő tetteket, de az emberek valóban félnek. Mi, püspökök üzenetet írtunk a híveknek, felidézve Jézus szavait: »Ne féljetek«. Szilárdan kitartunk a hitben” – mondta a dakkai segédpüspök.

„Tájékoztattuk a polgári hatóságokat a helyzetről, és engedélyezték a teljes körű vizsgálatot. Bizonytalanság és társadalmi feszültség időszakát éljük; meg kell értenünk, hogyan alakulnak a politikai események. Az ideiglenes kormány nehezen tartja ellenőrzése alatt a helyzetet” – jegyzi meg a püspök.

Az instabilitás egyik tényezője Haszina Vazed, az ország leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökének az ügye. November 17-én a bíróság több hónapig tartó per után halálra ítélte Haszina Vazedet, az ítéletet távollétében hozva meg, mivel a vezető 2024 nyarának zavargásai után Indiába menekült. A bangladesi Nemzetközi Bűnügyi Törvényszék bűnösnek találta őt a 2024-es diáktüntetések erőszakos elfojtásában, amikor mintegy 1400 ember vesztette életét. Haszinát emberiesség elleni bűncselekmények miatt életfogytiglanra, a tüntetők megölésének elrendeléséért pedig halálra ítélték. A védelem szerint a vádak „alaptalanok és politikailag motiváltak”, a pert pedig „színjátéknak” nevezték. Az ítélet a Legfelsőbb Bíróságnál megfellebbezhető. Haszina Vazed az ország alapító elnökének, Mudzsibur Rahmánnak a lánya; apját 1975-ben gyilkolták meg.

Ez a helyzet a választások előestéjén – fejtette ki Subroto Boniface Gomes. Az Áojámi (Awami) Ligát, Haszina Vazed volt miniszterelnök pártját a választási bizottság eltiltotta a 2026 első hónapjaira tervezett előrehozott választásokon való részvételtől. Subroto püspök megjegyzi: „A választásokhoz vezető út még mindig nem teljesen világos. Több akadályt és kérdőjelet látunk. Az egyértelmű, hogy a diákszervezetek népszerűek, nagy támogatást élveznek. Ugyanakkor a radikális iszlamista pártok is visszanyerték befolyásukat és támogatottságukat. A helyzet nagyon képlékeny” – mondta.

„A híveinknek azt mondjuk, legyenek éberek, körültekintők, és őrizzék meg a hitet, a reményt és a szeretetet. Folytatjuk életünket és küldetésünket, tanúságot téve Krisztusról országunkban” – tette hozzá.

Forrás: Fides.org

Fotó: Wikimedia Commons

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír