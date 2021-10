Szabadtéri tárlaton mutatják be a Katolikus Karitász segítő tevékenységét Zalaegerszegen

A zalai megyeszékhelyen a város polgármestere, Balaicz Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke, Pácsonyi Imre és a Zala megyei kormánymegbízott, Sifter Rózsa méltatta a Karitász tevékenységét; Molnár János atya, Kovács Erzsébet karitászcsoport-vezető és Tuczainé Régvári Marietta karitászigazgató pedig a katolikus segélyszervezet segítő tevékenységébe, szellemiségébe adott betekintést.

Az ünnepélyes megnyitón közreműködött Sziráki Péter (gitár), Kótyuk Veronika (klarinét), valamint Kostyán Ildikó (hegedű).

Sifter Rózsa a Karitász tevékenységét méltatta köszöntőbeszédében, valamint megemlékezett Mádl Dalmáról, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövetéről is, aki az elmúlt napokban hunyt el, és aki egész életében szeretettel szolgálta a legnehezebb sorsúakat.

Pácsonyi Imre a fiatalok önkéntes munkába való bevonásáról beszélt. „Hadd kívánjak fiatal követőket a Karitásznak! Azok a magok, melyeket önök vetnek egy-egy közösség, egy-egy társadalom termékeny talajába, keljenek ki, és legyenek sokan olyanok, akik csatlakoznak ehhez a nagyon jó szervezethez” – kívánta.

Mi, zalaiak büszkék vagyunk arra, hogy a megyében működő 16 karitászcsoport 80 önkéntese elér 30 települést, számos programot, számos akciót szervez. Tetteik ezeken a tablókon üzenetként, felkiáltójelként válnak láthatóvá a város polgárai számára. Adni, a tevékeny szeretetet gyakorolni nagyon nagy dolog. Adni egyben missziós lehetőség is, hogy megjelenítsük keresztény hitünket a tevékeny szeretetben, abban, hogy az egyik legfontosabb tanítás segíteni embertársainkon, segíteni a felebaráti szeretet jegyében valamennyi rászorulón – mondta a Zala megyei közgyűlés alelnöke.

Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, az elmúlt években számos tanúbizonyságát és jelét adták annak, mennyire fontosnak tartják a jótékonysági programok megszervezését. Nemcsak azért, mert ezzel segíteni tudnak, hanem mert vallják, ezekkel a jótékonysági akciókkal és segítségnyújtásokkal egyben a szíveket és a lelkeket is tudják ápolni.

Molnár János, a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia lelkipásztora arról beszélt, hogy a tárlattal – a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után – a Hősök teréről egy kis szelet idekerült a zalaegerszegi dísztérre. „Megnézhetjük, hogyan éljük meg hitünket egyházmegyénkben. Olyan nézőpontból láthatjuk, ahol a múltat felidéző fényképek szegélyezik a katolikus szeretetszolgálat jelenét, így kirajzolódik jövőképe is. Mától kezdve két héten keresztül a dísztéren az emberek azt láthatják, miként áll össze a szeretetszolgálat az egyházmegyénkben.”

Kovács Erzsébet, a zalaegerszegi Ferences Plébánia Karitász Csoport vezetője kiemelte, nagy örömmel fogadták a vándorkiállítást, hiszen számukra ez azt jelenti, hogy a hétköznapok emberének, aki talán hallott a Karitászról, de nem tudja mélységében, mi is van a tevékenysége mögött, lesz rálátása, betekintése abba a jószolgálati munkába, amit végeznek, ahogy segítik a szegényeket, a rászorulókat, ahogy a karitásztevékenység megmutatkozik a segítés égisze alatt.

Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója felidézte, hogy év elején már ültettek 90 fát – a Katolikus Karitász létrejöttének 90. évfordulója előtt tisztelegve –, majd elkezdték ezt a kiállítást szervezni. Előszedték a régi fényképeket, és azt tervezték, hogy bemutatják a Karitász munkáját egyházmegyeszerte. Azért terveztek kültéri kiállítást, hogy az utca embere is lássa, lássák a családok, az idősek, a betegek, a fiatalok, a fiatal anyukák, az egyetemisták, a középiskolások, hogy ebbe a segélyszervezetbe jó tartozni, jó itt dolgozni.

Az igazgató arról is beszélt, hogy néhány hét múlva kijön a nyomdából a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász elmúlt harminc évét bemutató könyv. Két hét múlva pedig elviszik a kiállítást Szombathelyre, a szőllősi Jézus Szíve-templom környékére. Karácsonyra Celldömölkre érkezik a tárlat, vízkeresztkor pedig Kőszegen lesz látható. Szeretnék továbbá Letenyére, Lentibe, majd Bagodra is elvinni. Az a céljuk, hogy a nagyvárosok mellett kistelepülésekre is eljusson.

Forrás: Vaskarika/Katolikus Karitász

Fotó: Büki László/Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

