Szakmai konferenciát tartottak a veszprémi várnegyed megújításáról

A Veszprémi Főegyházmegye és a Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság szervezésében megvalósuló rendezvény célja, hogy átfogó képet adjon a várnegyed történeti, építészeti, műemléki és funkcionális megújításáról, valamint bemutassa a folyamatban lévő munkák eredményeit. A helyszínen több mint százan, míg online közel százötvenen vettek részt a konferencián.

A szakmai találkozó első napján az építészet, a tájépítészet és a mérnöki szervezés került a középpontba.

A konferenciát Udvardy György érsek, metropolita nyitotta meg. Beszédében a főpásztor hangsúlyozta, hogy a várnegyed megújulása nemcsak történelmi örökségünk megóvását, hanem a jövő építését is szolgálja.

A délelőtt folyamán a résztvevők betekintést nyerhettek a projektmenedzsment és az építészeti tervezés főbb irányaiba.

Előadást tartott Pém Attila, a Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság igazgatóhelyettese; Vörös Tamás DLA-főépítész; valamint Szentkuti Viktor, Czigány Tamás DLA- és Herczeg László vezető tervezők, akik a Szent György-kápolna, a Szent Mihály-főszékesegyház és a Körmendy-ház rekonstrukcióját mutatták be. A keleti kertek tájépítészeti megoldásairól Massány Edina számolt be.

A szekciót panelbeszélgetés zárta, Vukoszávlyev Zorán moderálásával.

Délután az épületszerkezeti és mérnöki megoldásokra összpontosítottak. Kakasy László a Gizella-kápolna épületszerkezetéről beszélt; Buczkó Róbert a speciális gépészeti megoldásokat ismertette; Armuth Miklós pedig a nagyszeminárium tartószerkezeti kihívásairól adott elő. Ezt követően Sára Liliána az átfogó lebonyolítást, Csehi Lóránt pedig a kivitelezés szervezését mutatta be.

Az első nap programját exkluzív várséta zárta, amely során a résztvevők a várnegyed kiemelt épületeit tekinthették meg, testközelből is megtapasztalva a megújítás nagyszabású munkálatait.

A konferencia október 2-án régészeti, művészettörténeti és restaurátori témákkal folytatódott.

Szerdán és csütörtökön hat-hat csoport indult útnak, hogy a helyszínen ismerkedjen meg a várnegyed legfontosabb épületeinek megújításával. A program részeként a szakemberek az érseki palotában, a Gizella-kápolnában, a Szent Mihály-főszékesegyházban, valamint az ahhoz kapcsolódó Szent György-kápolnában vezették körbe a látogatókat. A résztvevők nemcsak a terek szépségét csodálhatták meg, hanem első kézből hallhatták azokat a szakmai tapasztalatokat is, amelyek a helyreállítási munkák során születtek.

Az építészek, restaurátorok, művészettörténészek és mérnökök bemutatták saját munkájukat, rámutattak azokra az épületrészekre, freskókra, festményekre és műtárgyakra, amelyek megőrzésén dolgoztak. Beszéltek a felmerülő problémákról, kihívásokról és azok megoldási módjairól, ezzel is hitelesebbé és élőbbé téve a konferencia üzenetét.

A szakmai vezetéseken keresztül a résztvevők nem csupán a veszprémi várnegyed múltjának és jelenének értékeit ismerhették meg, hanem bepillantást nyerhettek abba a felelősségteljes és összetett munkába is, amely a jövő generációi számára őrzi meg a város kiemelkedő szakrális és kulturális örökségét.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye (1, 2)

Magyar Kurír