Szakrális képvilág a roma művészetben – Kiállítás Szombathelyen

Megnyitóbeszédében Székely János szombathelyi megyéspüspök Boldog Ceferino életét méltatta, majd arról beszélt, hogy a hit új dimenziót nyit az emberi élet számára. Ezek a képek ezt mutatják meg – emelte ki a főpásztor.

Horváth Zoltán, a szombathelyi Agora igazgatója elmondta: fontosnak tartják, hogy helyet adjanak a szakrális műveknek, és hogy a roma kultúra is megelevenedjen a ház falai között. A kiállítás apropóján mindkét cél teljesül – fogalmazott az intézményvezető.

A kiállításmegnyitón Majthényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Elmondta: mára sikerült hagyományt teremteni ezzel a kiállítással.

Miben lenne más a roma művészet, ha nem attól, hogy a saját perspektívájukból, kultúrájukból, érzelmeiken keresztül láttatják a világot – hangzott el Horváth Soma alpolgármester beszédében, aki Ferkovics József munkásságát méltatva arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a művész az alkotás mellett ehhez hasonló kiállításokat vagy akotótáborokat szervez.

A vallás, a kultúra, a hagyomány elevenedik meg ezeken az alkotásokon – mondta Bogdán Imre, a Boldog Ceferino Lovagrend nagymestere, aki arról is beszélt, hogy országszerte segítő munkát végeznek, de igyekeznek a fizikai támogatás mellé mindig szellemi táplálékot is nyújtani. Ő maga kiskora óta a keresztény hit szellemében nevelkedett és neveli gyermekeit is.

A Szakrális képvilág a roma művészetben című tárlat május 23-ig látogatható Szombathelyen, az Agora Művelődési és Sportház emeleti galériáján.

Forrás: vaol.hu



Fotó: Unger Tamás



