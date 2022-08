Szakrális művészeti kiállítás látható Nagybányán

Cantus figuratus címmel tartott verses-énekes előadást a nagybányai Szentháromság-templomban Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész Székely Norbert zongorista zenei kíséretével augusztus 17-én.

A Gyergyóremetén született Laczkó Vass Róbert tanítóképzőt végzett Székelyudvarhelyen, 1996–2000 között a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen tanult színházművészetet, 2000 óta a Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze. A Cantus figuratus című zenés előadóest a 20–21. századi magyar költészet istenes veresiből válogatva helyezi méltó szövegkörnyezetbe a legújabb dalokat. Pál apostol írja a korintusi levélben: „Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is”. A jelenlevők lélekkel és értelemmel is bekapcsolódhattak az előadásba, amelyet Nagybányán mutatott be először a színművész.

Szakrális művészeti kiállítás megnyitóját is tartották ugyanaznap a Philia Oázis galériavendéglőben. Kulturális és vallásos eseménysorozattal készültek ugyanis Szent István király ünnepére Nagybányán. Első szent királyunk értékalkotó, a keresztény erények pártfogója volt, tiszteletére templomot emeltek Nagybányán. Mi is fejezheti ki jobban az Árpád-korra jellemző értékalkotást, mint a képzőművészet, ezen belül is a festészet. A Szentháromság-templomban a hét elején a zene hangjai csendültek fel orgonán és trombitán, majd szerdán, augusztus 17-én szakrális festészeti kiállítással adóztak az ősök emlékének, nemcsak a múltról megemlékezve, hanem a jövőbe is tekintve, hiszen a jövő nemzedékek számára szeretnék ezeket az értékeket átadni, és őket az értékteremtésre ösztönözni.

Ebben a törekvésében az Egyház a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesületben lelt parnerre, amely 1996-ban kezdte el a nagy múltú nagybányai festőiskola kommunizmusban megszakadt hagyományát újraéleszteni nyári alkotótáborok szervezésével. A pandémia miatti újabb két év kimaradás után idén ismét ismert festőművészek jöttek el Nagybányára alkotni. Schneller Mária, László Dániel, Pop Simion, Véső Ágoston, Bráda Tibor, Strébeli Róbert, Pirk László, Stonawski Tamás, Szakács Imre, Xantus Géza, Buhály József és Fábián Irén műveiből nyílt kiállítás Véső Ágoston Munkácsy-díjas képzőművész gondozásában. Hegedűs Enikő tartott művészettörténeti bevezetőt. A tárlat a következő hetekben a vendéglő nyitvatartása alatt ingyenesen látogatható.

