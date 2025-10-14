Szállást keres a Szentírás – Családok imádkoznak a Pécsi Egyházmegyében októberben is

Hazai – 2025. október 14., kedd | 9:45
2

A 2025-ös jubileumi szentévben Felföldi László pécsi megyéspüspök októberben ismét arra hívja az egyházmegye családjait, hogy a „Szállást keres a Szent Család” ájtatosság mintájára fogadják be egy-egy napra a korábban a plébániák rendelkezésére bocsátott megszentelt bibliát, és imádkozzanak együtt otthonaikban a remény ajándékaiért.

A Pécsi Egyházmegyében a május 1-jén útjára indított kezdeményezés folytatása az októberi imahónap, melyben fontos, hogy minden család megtalálja azt az elcsendesedésre szánt közös időt, melyet az imádság tölt ki.

A plébániák rendelkezésére bocsátott és a családok imaéletét segítő csomagot Felföldi László püspök főpásztori levelében pontos útmutatóval is ellátta, amely támpontot adhat a közösen végzett imához.

A csomag egy bibliai idézeteket és imádságokat tartalmazó füzetből, a remény gyertyájából, egy szent kaput ábrázoló képből és egy Szentírásból áll. Mindez elegendő ahhoz, hogy a családi asztalt körbeülve a családtagok némi időt szánjanak a biblia olvasására és a jubileumi szentév imádságának közös elmondására.

A főpásztor szándéka, hogy a családok a közös imádság révén közelebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz, ami áldást hoz a családokra, a közösségekre, az egész egyházmegyére és társadalmunkra.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Komlói római katolikus plébánia; Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

#család #egyházmegyék #imádság #Szentév

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató