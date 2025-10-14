Szállást keres a Szentírás – Családok imádkoznak a Pécsi Egyházmegyében októberben is

A Pécsi Egyházmegyében a május 1-jén útjára indított kezdeményezés folytatása az októberi imahónap, melyben fontos, hogy minden család megtalálja azt az elcsendesedésre szánt közös időt, melyet az imádság tölt ki.

A plébániák rendelkezésére bocsátott és a családok imaéletét segítő csomagot Felföldi László püspök főpásztori levelében pontos útmutatóval is ellátta, amely támpontot adhat a közösen végzett imához.

A csomag egy bibliai idézeteket és imádságokat tartalmazó füzetből, a remény gyertyájából, egy szent kaput ábrázoló képből és egy Szentírásból áll. Mindez elegendő ahhoz, hogy a családi asztalt körbeülve a családtagok némi időt szánjanak a biblia olvasására és a jubileumi szentév imádságának közös elmondására.

A főpásztor szándéka, hogy a családok a közös imádság révén közelebb kerüljenek Istenhez és egymáshoz, ami áldást hoz a családokra, a közösségekre, az egész egyházmegyére és társadalmunkra.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Komlói római katolikus plébánia; Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír