Számos lehetőség mellett a NEK záróeseményeire is kínál zarándoklatokat a Via Sacra utazási iroda

A korlátozások feloldása után a Via Sacra zarándok utazási iroda meghirdette idei útjait a legismertebb hazai és külföldi zarándokhelyekre. Gyalogos, autóbuszos és repülős utakat egyaránt kínál az iroda, melyek jól ismert és népszerű helyszínekre vezetnek, tartalmas programokkal és gazdag lelki tartalommal.

Budai András, a Via Sacra vezetője elmondta, az embert próbáló hónapok után, melyek teljes leállásra kényszerítették az utazásszervezőket, már látszik, hogy idén nyáron ismét biztonságosan útra kelhetnek a zarándokok. „Amikor már sejteni lehetett, hogy a legkedveltebb zarándokhelyekre elindulhatunk a zarándoktársakkal, minden eddiginél nagyobb lelkesedéssel fogtunk neki a zarándokutak szervezésének. Mind lelkileg, mind szellemileg megviselt mindenkit az elmúlt év, ezért úgy gondoljuk, hogy nagy szükség van a lelki feltöltődésre és hálaadásra. Keresztényként egy zarándoklat lehet lelki felfrissülésünk egyik legalkalmasabb módja.”

A zarándoklatszervező kiemelte, az első zarándokutakat közeli és népszerű kegyhelyekre hirdetik meg, köztük Međugorjéba, Mariazellbe, Lourdes-ba, illetve Olaszországba és Csíksomlyóra. „Ha valaki csak belföldön utazna, nekik ajánljuk itthoni zarándoklatainkat, köztük újdonságainkat, a nyugat-magyarországi barangolást Győr, Sopron és Pannonhalma érintésével, vagy a Dunakanyarba szervezett zarándoklatot Esztergom, Vác és Márianosztra kegyhelyeivel. Akik gyalogosan szeretnének járni a szent úton, őket Nógrádban a Palócok nyomán nevű gyalogos zarándoklat várja.”

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus utolsó két napjára, melynek fő eseménye a Ferenc pápa által celebrált záró szentmise, Győrből (mosonmagyaróvári indulással), Szombathelyről (Kőszeg és Sopron megállókkal) és Miskolcról szervez csoportos buszos zarándoklatot a Via Sacra. „Hosszú ideje készülünk a NEK-re, személyesen is, és mint zarándok utazási iroda. Nagy öröm, hogy a sok római út után, melyek kiemelt programja mindig egy-egy pápai esemény volt, ezúttal Budapestre szervezhetünk zarándoklatot Ferenc pápa szentmiséjére” – mondta Budai András, és hozzátette, a kétnapos zarándoklat során, mint minden úton, lelkivezetők kísérik majd a csoportokat, hogy a résztvevők lelkileg felkészülten érkezhessenek az Eucharisztia ünneplésére. „A kongresszus idejére már most szinte minden szállást lefoglaltak a fővárosban. Bízunk benne, hogy ezekkel az utakkal segíthetünk olyan baráti társaságoknak vagy plébániai közösségeknek, melyek szeretnének részt venni a kongresszuson, de az autóbuszos utazás megszervezése vagy a szállásfoglalás terén nehézségekbe ütköztek.”

A Via Sacra zarándok utazási iroda az elmúlt években is garanciát vállalt útjai biztonságáért, a világjárvány miatt pedig még több óvintézkedéssel szervezik az utakat a foglalástól a hazaérkezésig. „Az egészség az első, ezért a meghirdetett zarándokutakat csak abban az esetben indítjuk, ha az utazás során érintett országok biztonságosak, a határok nyitva állnak, és nem kell sem a be-, sem a hazautazáskor karanténba vonulni. Emellett az utasbiztosítás megkötésében is segítjük a zarándoktársakat” – mondta Budai András. Az iroda idei útjait lelkivezetőként kíséri többek között Török Csaba atya, Kondé Lajos atya, Kercza Asztrik ferences atya, Deák Csaba parókus, Kapás Attila atya, Virth József kapucinus atya, Szabó István atya és Fernandes Loyd verbita szerzetes is.

A zarándoklatokról a www.viasacra.hu oldalon vagy a +36/20/500-5050-es telefonszámon tájékozódhatnak részletesen.

Forrás és fotó: VIA SACRA zarándok utazási iroda

Magyar Kurír