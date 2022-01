Számos út menti kereszt szépült meg a Miskolci Egyházmegyében

A határszéleken, utak mentén annak idején felállított keresztek mindegyikének megvan a saját története; kik és miért állíttatták, és az is, hogyan tudta egy-egy közösség megőrizni a történelem viharaitól.

Orosz Atanáz püspök vízkereszt ünnepkörében szentelte meg legutóbb az egyik felújított keresztet Mikóházán. „Vízkereszt ünnepkörében a keresztre is tekintünk, amivel megváltott bennünket az Úr” – mondta a főpásztor a keresztszentelésen. Rámutatott, milyen érdekes, hogy a székesegyház új freskóin a nagypénteket és a vízkeresztet ábrázoló ikonok éppen egymással érintkeznek, mintegy egymás szimmetrikus folytatásai.

A kereszt számunkra a legerősebb szeretet, a megváltó szeretet jelképe. Vízkeresztkor válik láthatóvá számunkra Isten megjelenése és nagypénteken megszabadító kegyelme

– tette hozzá.

A mikóházi templom udvarán álló kőkeresztet éppen az alacsonyan járó nap világította meg a Szent Liturgia idején. Ez mintegy megvalósulása lett a vízkereszt egyik értelmezésének, a fények ünnepének. „Ma árad ki a világosság a mennyországból és ma evilág sötét ködfelhői eloszlanak, hogy mindnyájan megvilágosodjunk” – hangzik el a vízszentelés egyik imádságában. „Isten ilyesfajta közelségét, az Ő világosságát éljük át vízkereszt hetében” – mondta a püspök, majd ehhez fűzte a további tanítást is. A „fény” rá kell, hogy világítson életünk „árnyékos darabkáira” is, amelyek még nem méltóak Isten szent akaratához. „Úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván jócselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei Atyátokat” (Mt 5,16) – minden tanítványnak szól az üzenet, hogy úgy világítson életének tanúságtétele, hogy más embernek is kedve támadjon keresztényként élni, kereszténnyé válni. „A Te orcád világossága jegyeztetett mireánk” – énekeljük ezekben az ünnepi időkben.

„Imádkozzunk azért, hogy a kereszt ne csak jelkép maradjon, hanem valóban a Jézus Krisztussal való közösséget erősítse" – zárta szavait a miskolci püspök, aki kicsivel korábban Bekecsen, Tolcsván és Vámosújfalun áldott meg felújított, illetve új kereszteket.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

