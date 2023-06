Számvetés – Somorjai Ádám OSB legújabb kötetéről

A Napkút Kiadó kft. által gondozott kötetben 368 oldalon, tíz nagyobb fejezetben tárul elénk egy 70 éves tudós szerzetes élete és munkája. Az igényes kiállítású kötet alcíme ugyan az lett, hogy Válogatott írások a történelem területéről 1984 és 2022 között, de ahogy azt a Vatikáni Rádió hallgatói is tudhatják, Ádám atya nem csak publikációiról, megjelent könyveiről, folyóiratokban kinyomtatott tanulmányairól nevezetes. A tudomány művelése mellett hasonló intenzitással és szakértelemmel vesz részt a történész szakmai kiadványok megjelentetésében, kiadásában is, és ez az 1990-es évek óta hasonló fontossággal bírt számára, mint a publikálás.

Tehát Somorjai Ádám kisebb írásait, fontosabb tanulmányait olvashatjuk újra, melyek sokszor nem felkérésre, hanem az adott körülmények hatására, lelkiismereti indíttatásra születtek meg. A Számvetésben ott vannak még a szerzőről megjelent írások, és a Vatikáni Rádióban elhangzó, általa adott interjúk is, például arról, hogy milyen magyarként dolgozni, élni a világegyház központjában.

A Számvetés végén, a kötet címének megfelelően ott sorakozik a 70. életévét tavaly augusztusban betöltő bencés szerzetes, nyugdíjas vatikáni levéltáros és pápai titkársági munkatárs harminchárom önállóan, vagy társszerzővel megjelent könyvének címe. Maradéktalanul szerepel itt az a tíz sorozat, amelynek menedzselésében ugyancsak komolyak az érdemei, és ott van az általa szerkesztett huszonhat gyűjteményes kötet is, egészen az 1991-ben megjelent rövid magyarországi egyháztörténettől a METEM (Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség) által 2022-ben kiadott, olasz nyelvű forrásgyűjteményig, amelyben Angelo Rotta nuncius politikai jelentéseiből válogat.

Itt kell megemlítenünk azt a tizenkét bibliográfiát is, amelyet időközben elkészített, és itt sorakoznak tematika szerint csoportosítva a hazai és külföldi lapoknak, folyóiratoknak, webes felületeknek, televízióknak és rádióknak adott nyilatkozatok, illetve az ezekben megjelent írásainak végeláthatatlan sora is.

A Számvetés négy tételre bontott bemutatkozással, a vatikáni évekről szóló interjúkkal, például a Vatikáni Rádióban 2017-ben rögzített beszélgetéssel indul. Talán azért is került ez előre, mert Ádám atya, ahogy a Számvetést végiglapozva is láthatjuk, sokszor, sokféle kontextusban nyilatkozott Rómáról és a Vatikánról, az ott elvégzett munkáról, de itt személyesebb római élményeiről, a rácsodálkozásról, a régi századok leheletének megérzéséről is olvashatunk.

A Szegletkőtől a Vatikáni Rádión és a Keresztény Élet hetilapon, vagy a Képmás című periodikán át aztán eljutunk az Országút folyóiratig is, és eme hosszú, kimerítő út közben egyre többet tudunk meg a tudós szerzetesről, és nem mellesleg az egyháztörténetről is. Reméljük, hogy korai ez a számvetés, hiszen Ádám atya nem hagyott fel a munkával, így aztán idővel bővíteni lehet majd a most megjelent kötetet.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatikán News

Magyar Kurír