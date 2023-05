Szatmárnémetiben tartják a Romániai Püspöki Konferencia ülését

Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint a püspöki konferencia egy olyan állandó intézmény, amely valamely ország vagy egy bizonyos terület püspökeinek egyesülése. Benne ezek a püspökök egyes lelkipásztori feladataikat közösen gyakorolják területük Krisztushívői érdekében, annak a nagyobb jónak az előmozdítására, amit az embereknek az Egyház ad. Ez az előmozdítás főként az apostoli tevékenységnek a kor és a hely adottságaihoz kellőképpen alkalmazott formái és módszerei révén történik a jog előírása szerint. (447. kánon)

Az általános szabály az, hogy a püspöki konferencia az illető ország összes részegyházainak főpásztorait magában foglalja (448. kánon, 1. §.), ezért a CER tagjai mind latin rítusú, mind a keleti rítusú püspökök (görögkatolikusok, illetve örmény katolikus kormányzó).

A CER jelen formájában 1991. március 16-tól működik. Ekkor hagyta jóvá a vatikáni Püspöki Kongregáció, illetve a Keleti Egyházak Kongregációja a rendszerváltást követően újjáalakult konferenciát.

A CER római rítusú egyházmegyéi:

• Bukaresti Római Katolikus Érsekség,

• Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség,

• Szatmári Római Katolikus Püspökség,

• Nagyváradi Római Katolikus Püspökség,

• Temesvári Római Katolikus Püspökség,

• Iași Római Katolikus Püspökség.

A Romániai Örmény Katolikus Ordináriátus apostoli kormányzója Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. Elődje szintén a főegyházmegye akkor hivatalban levő érseke, Jakubinyi György érsek volt.

A CER görög rítusú egyházmegyéi:

• Balázsfalvi Görögkatolikus Nagyérsekség,

• Nagyváradi Görögkatolikus Püspökség,

• Máramarosi Görögkatolikus Püspökség,

• Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Püspökség,

• Lugozsi Görögkatolikus Püspökség,

• Bukaresti Görögkatolikus Püspökség.

Az ülésen jelen van a Bukaresti Apostoli Nunciatúra képviselője is. Romániában jelenleg nincs apostoli nuncius, Miguel Maury Buendía érseket április 13-án Nagy-Brittaniába nevezték ki. A nunciatúrát Germano Penemonte atya képviseli.

A CER állandó meghívottja Anton Coșa, a kisinyovi római katolikus püspök a Moldovai Köztársaságból.

A híveket is várják a püspökökkel közösen imádkozni, ünnepelni. Május 10-én, szerdán 19 órakor a szatmárnémeti székesegyházban a püspökök közösen mutatnak be latin nyelven szentmisét. Másnap, csütörtökön szintén 19 órakor a magyar anyanyelvű püspökök ugyanott magyar nyelven, a román ajkú atyák a Kálvária templomban román nyelven mutatnak be szentmisét. A görögkatolikus püspökök a Szent Mihály és Gábriel-templomban mutatnak be Szent Liturgiát 18.30 órától.

A CER legutóbbi szatmárnémeti találkozója 2015-ben volt.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír