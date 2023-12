Százszor szép Vilma asszony

Isten, család, haza. E három éltette világéletében Hegymeginé Vilma asszonyt, aki 1923 karácsonyán, 25-én látta meg a napvilágot, vagyis ma százesztendős.

Kedvességben, vidámságban, imádkozva, tevékenyen telnek ma is napjai, jóllehet már több mint egy évtizede vak. Ahogy ő fogalmaz, csak nagy fehérséget lát.

Ez a fehérség azonban csupa jóság, okosság, türelem, megértés és szeretet. Olyan derű árad belőle, hogy mindennapi gondokkal küszködő látogatóját pillanatok alatt be tudja oltani életszeretettel, Isten szép világára rácsodálkozni tudással.

Nagy ajándéka ő a Teremtőnek. Tavaly ilyenkor arról számolt be, hogy mivel Petőfi is és ő is – bár száz év különbséggel – huszonháromban látta meg a napvilágot, megtanul és előad számunkra huszonhárom Petőfi-verset. Így is történt. Remek előadóképessége csak úgy sugárzik minden egyes verssornál. Most pedig századik születésnapját úgy ünnepli, hogy a számára három életadó fogalomhoz – Isten, család, haza – kapcsolódó alkotásokkal lepi meg szeretteit. Van közöttük Berzsenyi-, Vörösmarty-, Móra László- és Szabolcska Mihály-költemény, de még a Gárdonyi írta Fel, nagy örömrét is elénekelte, elimádkozta találkozásunkkor.

Születésnapi repertoárjából adunk most ízelítőt.

Isten éltesse Vilma asszonyt, Isten kedves, szép ajándékát valamennyiünk számára!

Forrás és fotó: Országút

Magyar Kurír