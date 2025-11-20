Szeged-Csanádi Egyházmegye zarándoklatra hívta a kiemelkedő munkát végző plébániai munkatársakat

Az egyházmegye Pasztorális Helynöksége, Kondé Lajos pasztorális helynök vezetésével november 7–8-ára Máriaradna – Temesvár – Csanád útvonalon zarándoklatot szervezett. Az egyházmegyéből plébániánként két-két fő részesülhetett ebben a lelki élményben.

A zarándoklat elsőként Máriaradnára vezetett. Szikrázó napsütésben járták végig az igazán különleges kálváriát. A szépen gondozott stációkat más és más település hívei állították, de egységes tervek szerint. A dombon régmúlt idők stációinak maradványai emlékeztetnek az elmúlásra.

A templomot és a rendházat nemrég újították fel. A zarándokok a gyönyörű kegytemplomban szentmisén vettek részt, majd a máriaradnai plébános, Ioan Cădărean mesélt a kegyhely történetéről.

Máriaradna a magyar katolikusok egyik legfontosabb zarándokhelye, a Bánság és a szegedi nagytáj központi búcsújáró temploma. A történelem viharai közepette számos csoda történt itt. Zarándokok ezrei keresik fel a kegyhelyet, hogy hálát adjanak a Szűzanyának.

Útjuk következő állomása Temesvár volt. A vacsora után Lauš Petar Nikola püspöki irodaigazgató temesvári sétára hívta a zarándokokat, a püspökség kápolnájába is bevezette őket.

A második nap délelőttjén a gyönyörűen felújított székesegyházban Pál József Csaba temesvári megyéspüspök fogadta a csoportot, és mesélt a székesegyházról, az ottani hitéletről. Majd Kondé Lajos minden résztvevőnek egy személyre szóló elismerő oklevelet adott át hálából az eddigi plébániai szolgálatáért.

Ezek után Bajkai-Fábián Róbert kántor, idegenvezető egész délelőttjét a zarándokcsoportra szánva mesélt Temesvár történetéről, az 1989-es forradalom tragikus részleteiről, a város szakrális helyeiről.

Délben folytatták útjukat Ős-Csanád felé, ahol Bene Tamás plébános várta őket finom ebéddel, majd bemutatta az évezredes történelmünket őrző templomot, ahol az a kőkoporsó látható, melyben Szent Gellértet eltemették.

„A két nap minden perce lélekemelő volt. Az együtt imádkozások, a beszélgetések, a közös élmények az összetartozás érzésével ajándékoztak meg bennünket. Mindez nem jöhetett volna létre, ha Kondé Lajos, a Pasztorális Helynökség odaadó munkatársai, a minket fogadó atyák és a helyi hívek nem tették volna oda szívüket-lelküket a szervezésbe. Köszönjük!” – zárta beszámolóját Moróné Tapody Éva.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

