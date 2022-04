Székely János celebrált szentmisét a szombathelyi II. János Pál Katolikus Szakkollégium kápolnájában

„Régi hagyomány tért ezzel vissza a járványos idők után: jelesül, hogy a főpásztor a nagyböjtben eljön a szakkollégiumunkba, és a mi kis „kolikápolnánkban” mutatja be a legszentebb áldozatot” – olvasható a híradásban.

Székely János püspök celebrálásában, Köbli Tamás atya, a szakkollégium spirituálisa koncelebrálásában és a szakkollégium ének- és zenekara közreműködésével megtartott szentmisére zsúfolásig megtelt a kis kápolna.

„Mi, szakkollégisták szeretjük a kolikápolnánkat. Egykori szakkollégistáink által készített stációk és Szűz Mária festmény díszíti a falakat, valamint egy nagy feszület, amelyet korábbi szakkollégiumi lelkészünktől kaptunk. Szerény bútorzat, sok szék és az állandóan világító örökmécses. Ez a csendes kápolnánk az, ahol a lélek is nyugalmat talál, és az állandóan jelenlévő Oltáriszentség is folyamatosan vár” – írták.

Székely János a jelen lévő fiatalok köszöntésekor rávilágított: a fiatalság egyik nagy kérdése, hogy felismerjük-e Isten tervét a magunk tervében; vajon az énnel kezdődő mondataink mellett vagy helyett meglátjuk-e a Teremtő jóságos szándékát életünkkel kapcsolatosan.

Tanításában a főpásztor hangsúlyozta: különösen fontos a szeretet megélése. Három oldalát mutatta be Isten szeretetének. Az első, hogy töltsük meg szívünket csordulásig szeretettel; csak akkor tudunk másnak is adni, ha mi magunk is feltöltekeztünk a felülről jövő szeretettel. A második, hogy tanuljunk meg más szemmel, a szeretet szemével is látni. Ne mindig a csillogás utáni vágy indítson el minket, hanem érezzük meg másokban a valódi belső értékeket is. Harmadszor pedig a szeretetet állandóan gyakorolni kell. Gyakorlás nélkül semmilyen tevékenység nem lehet magas szintű. Nem feltétlenül óriási tettekre van szükség, hanem akár apró kis tettekre, de amelyeket átjár az önzetlen szeretet.

A diákok a szentmisében az ukrajnai háború miatt szenvedőkért is imádkoztak.

A szakkollégisták teljes beszámolója ITT olvasható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



