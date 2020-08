Székely János megáldotta a felújított kemenesmihályfai és vönöcki templomot

Kemenesmihályfán az épület külseje újult meg, a csapadékvíz-elvezetést is megoldották, valamint a templom környezetét is rendbe tették. Az épület belsejében a lábazatot megfelelő magasságig leverték, újravakolták, hogy eltüntessék a vizesedés nyomait, megszüntessék a problémát. Vönöckön ennél is nagyobb munkát végeztek: gyakorlatilag teljes külső és belső felújítást. Új a tető, a cserepezés, a nyílászárók, a térkövezés, a csapadékvíz-elvezetés. A templom belsejében új a villamoshálózat, a világítás, járólap, a liturgikus tér, emellett kifestették a templomot és a famennyezetet is kezelték.

A vönöcki Szent István király-templomban bemutatott szentmise prédikációjában államalapító szent királyunkra, Szent Istvánra emlékezett Székely János. A megyéspüspök három dolgot állított példaként a jelenlévők elé István király életéből. Az egyik, hogy fontos volt számára és családja számára a hit, az imádság. Istentől megragadott emberek voltak. Államalapításunk kezdetén egy szent család áll, hangsúlyozta a megyéspüspök. Ennek üzenete, hogy ha szeretnénk, hogy magyar népünknek legyen jövője, kellenek szent családok. Kell, hogy legyen idő az Istennek, az imádságnak, az éneknek, az ősök hagyománya átadásának, annak az erkölcsi tartásnak az átadására, ami hitünkből fakad. Kiemelte: egy gyermek legfőbb nevelője az Isten. Amit a szülők nem tudnak a gyermekek szívébe vésni, azt az Isten meg tudja tenni. Ezért a szülő azzal teszi a legnagyobb jót a gyermekével, ha elvezeti Istenhez.

Kiemelte azt is, hogy István a lelke mélyéig hívő ember volt. Nem taktikából, hanem szívből. Ha csak tehette, mindennap misére ment. Bár Európa egyik legerősebb hadseregét tudhatta magáénak, hódító háborút nem indított. Inkább templomokat és kolostorokat épített, hogy a sziklára építse az országát. Így kell tennünk ma is, a sziklára kell építenünk. Ma azt látjuk, hogy Európa több népe is kezdi elhagyni az ősi forrását, a kereszténységet, amelyből megszületett. Így viszont lassan a kultúránk elhal és megsemmisül. Ha Európa eldobja a keresztény gyökereit, akkor Európának nincs jövője, akkor itt valami gyökeresen más fog születni. Van-e bennünk istenkeresés, akarunk-e ma erre a sziklára építeni, amire István király építette hazánk jövőjét? – tette fel a kérdést Székely János. Hisszük-e, hogy Isten törvényei nem gúzsba kötnek, hanem mutatják a szeretet és a boldogság, az emberhez méltó élet útját.

A harmadik, amit István életéből kiemelt a főpásztor, az az, hogy a királynak fontos volt a szegények megsegítése. István adni akart, látta a szegény nyomorát. Ha keresztény hitünk igazi, akkor észre kell vennünk a szegényt, a gyöngét, a beteget, az időst, mondta Székely János. Kérjük Istent, hogy a templom teljen meg az itt élők énekével, örömével, imádságával, és tanuljunk István királytól, mondta a püspök, aki a szertartás végén megáldotta az új kenyeret.

A szentmise végén Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket államalapító szent királyunk ünnepének alkalmából. Beszédében kiemelte: az épületek megújulását lelki megújulásnak is követnie kell, hogy a magyarságnak legyen jövője. Emellett oklevelet adott át a település polgármesterének, köszönetképp a falu lakosságának a járványügyi veszélyhelyzet idején tanúsított példamutató magatartásáért.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír