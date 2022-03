Székely János megáldotta a jánosházi Szent Imre Általános Iskola új épületszárnyát

Az új épületrészben kaptak helyet az ének-dráma és rajz szaktantermek szertárakkal, a számítástechnika szaktanterem és az idegen nyelv labor szertárakkal, a természettudományi szaktanterem szertárakkal, a könyvtár a hozzá kapcsolódó könyvraktárral, egy fejlesztő terem a speciális nevelési igényű tanulók részére, egy többfunkciós terem, valamint a gyógytestnevelés terem öltözőkkel. A termek felszerelése még hátra van. A félmilliárd forint összegű fejlesztés egyik eredményeként lehetőség van az iskola diáklétszámának növelésére is.

Soltész Miklós államtitkár beszédében utalt az orosz–ukrán háborúra is, amikor azt mondta: a konfliktus nemcsak szomorúságot jelent, hanem lehetőséget is teremt például az összefogásra, illetve arra, hogy a gyermekeket segítségnyújtásra, önkéntességre, mások támogatásra neveljük. A katolikus iskolákban ez kiegészül a krisztusi tanítás közvetítésével.

Molnár Terézia igazgató köszöntőjében kiemelte: harminc éve vártak már a fejlesztésre. Felidézte a kezdeteket, a nehéz körülményeket, amelyek fényében különösen is értékes a mostani fejlesztés. Köszönetképpen Szent Imre-plakettet adtak át a beruházás kiemelkedő támogatóinak. A templom és az iskola a legfontosabb keresztény és emberi értékeket őrzik, szentélyei egy nemzetnek, emlékeztetett Reményik Sándor gondolatára az ünnepségen elmondott beszédében Székely János megyéspüspök, hozzátéve: az iskolának a tantárgyak mellett azt is meg kell tanítania a gyermekeknek, hogy miért létezünk, honnan van a világ, és fontos a béke értékére is felhívni a figyelmet.

