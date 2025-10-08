Székely János püspök megáldotta a felújított Lisieux-i Szent Teréz-kápolnát Sárváron

A szentmise előtt Várhelyi Tamás plébános köszöntötte a híveket, és kifejezte háláját a vállalkozóknak, akik segítették a kápolna felújítását.

Tamás atya bevezető gondolatait ITT lehet meghallgatni.

A szentmise előtt Kondora István polgármester háláját fejezte ki a felújításért mind a Szombathelyi Egyházmegyének, mind pedig a kivitelezőknek.

A köszöntők után Székely János püspök megáldotta a felújított kápolnát, majd a helyi lelkipásztorok koncelebrálásával, valamint Csupor Márton és Fábián András diakónusok asszisztálásával mutatta be az ünnepi szentmisét.

Székely János köszöntője IDE kattintva hallgatható vissza.

Szentbeszédében a szombathelyi püspök három üzenetet osztott meg a hívekkel.

Az első az evangélium üzenete: Jézus azt mondja, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, azt mondhatjátok egy nagy hegynek, menj arrébb, és vess gyökeret a tengerbe, megtenné. Ezzel Jézus a hit óriási erejéről tanít. Ami az életünk óriási kincse.

Minden kultúra addig él, amíg kapcsolatban van azzal a titokkal, ami létrehozta.

A második üzenet a harangtoronnyal kapcsolatos:

a harang hívogat a templomba, imádságra. Isten hangját, a lelkiismeretünk hangját jelképezi. Tudok-e letérdelni, elcsendesedni? Engedem-e, hogy a csend megcsendüljön?

– tette fel a kérdést Székely János.

A harmadik üzenet Lisieux-i Kis Szent Terézhez kapcsolódik, aki a missziók védőszentje lett, pedig a kolostort soha nem hagyta el. Mégis nagy álma volt, hogy nagy dolgokat tehessen az Egyházért, Istenért.

Szíve szerint vértanú, hittérítő, egyháztanító is szeretett volna lenni. Rájött azonban, hogy az Egyház testében a legfontosabb a szív: a szeretet.

A kolostorban igyekezett sugározni a szeretetet, imádkozni kezdett a missziós atyákért.

Székely János hangsúlyozta: a misszió nem valami stratégia, hanem a túlcsorduló szívből fakad. Ha éljük a kereszténységünket, akkor a szeretet sugárzik belőlünk.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

