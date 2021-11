Székely János püspök mutatja be az Isten szava minden napra 2022-es kötetét Budapesten

A kötetben Vincenzo Paglia érsek, a Sant’Egidio közösség spirituális felelőse szentírási olvasmányokhoz írt elmélkedéseit olvashatjuk. A Pápai Életvédő Akadémia elnöke, a II. János Pál Pápai Intézet nagykancellárja írásai segítenek, hogy a hétköznapokban is közelebb lépjünk Istenhez és egymáshoz. Az elmélkedések felölelik a teljes liturgikus évet: 2021. advent első vasárnapjától 2022. Krisztus Király ünnepéig napról napra kínál elmélkedést.

„Az imádság menti meg a világot” – vallja a szerző, akinek előszavából idézünk:

„Az Isten szava minden napra 2022 olyan pillanatban jelenik meg, amikor a világot – bár különböző mértékben – még sújtja a koronavírus-járvány. Továbbra is igaz: mind egy hajóban evezünk, és együtt kell kilábalnunk ebből a világméretű tragédiából. Úgy is mondhatnánk, hogy ezekben a véget nem érő, nehéz hónapokban láttuk, hogy mind ugyanabban a viharban hánykolódunk, ki-ki más és más bárkában: van, akié törékenyebb, másoké pedig egészen magára hagyatva küzd az árral.

Gondolok itt különösen is az idősekre, akik a legsúlyosabb árat fizették a Covid-19-vírusnak, de ott vannak a fogyatékkal élők, a fiatalok is… Sőt, egész országok – általában a legszegényebbek –, vagy legalábbis lakosságuk egyes csoportjai, amelyekben az igazságtalanság, az éhínség, a konfliktusok, háborúk különösen is megnehezítik a világjárvány elleni küzdelmet. A pandémia a meglévők mellé újabb nyomort hozott, válságba taszítva a föld legszegényebb gazdaságait, nyomorba döntve emberek millióit.

Hogyan is maradhatnánk közömbösek ennyi tragédia láttán?... A »közöny globalizációját« – ahogy Ferenc pápa mondta pápasága kezdetén – a »közbenjárás globalizációjával« kell felváltanunk… Mindnyájan emlékszünk rá, amikor 2020. március 27-én este egyedül állt az eső áztatta, üres Szent Péter téren, Isten színe előtt, hogy közbenjárjon mindnyájunk nevében az egész világ megmeneküléséért. Attól az estétől kezdve mindenütt a világon megannyi imádság száll fel az Úrhoz azért, hogy véget érjen a világjárvány és helyreálljon a béke. Ennek az imádságnak az emléke helyet kapott kötetünkben is. Újra megerősíti ez számunkra azt, amit az Egyház hite nemzedékről nemzedékre továbbad: hogy a hívek közös imádsága megmenti a világot minden gonosztól és bajtól. A kitartó közbenjáró imádság Jézus tanítványainak legfőbb művei közé tartozik, amire hivatásunk szól ma is, a nagy változások idején. Az imádság mindenkit képes felemelni, Isten jelenlétébe átemelve megváltani…

Mielőtt Isten szívének ajtaján kopogtatunk, arra hívnak minket, hogy nyissuk meg szívünk ajtaját annak, aki kopogtat rajta. Ez az értelme annak a közbenjáró imádságnak, amelyet a tanítványok hivatottak végezni úgy, mint igazi papi szolgálatot. Engedni, hogy megsebezzék szívünket: ezt kell gyakorolnunk ebben a nehéz időben. Nincsenek meg mindig az erőforrásaink ahhoz, hogy megoldjuk azok bajait, akik hozzánk fordulnak. Mindig rendelkezésünkre áll azonban az imádság ahhoz, hogy közbenjárjunk értük. Jézus katekézise biztosít minket erről: »Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.« (Lk 11,13) A közbenjáró imádság tesz minket katolikussá, azaz mindenki iránt vendégszeretővé az imádságból kiindulva.

Ezt az alázatos célt tűzi ki maga elé az Isten szava minden napra 2022: hogy azokkal, akik engedik, hogy megérintse őket a mindennapi imádság, olyan lelki templomot alkosson, amely a világ minden részén szilárd alapokon áll, ahonnan – a különböző időzónákat is figyelembe véve – szüntelen, egyetemes közbenjáró könyörgés száll fel Istenhez, hogy szálljon le, és hozza el mindenkinek a szabadulást. Ez a közbenjáró imádság segít abban, hogy anyjuk és apjuk legyünk különösen azoknak, akiket megpróbáltak a csapások és a magány; akik talán nem ismerik egymást, de akiket közbenjárásunkra Isten megismert és meggyógyított."

