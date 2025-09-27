11. alkalommal szerveztek Alzheimer-világnapi országos konferenciát Székesfehérváron

2025. szeptember 27., szombat
11. alkalommal szervezték meg az Alzheimer-világnap országos konferenciáját Székesfehérváron, a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthonában szeptember 19-én. A demenciáról szóló figyelemfelhívó szakmai előadások a betegségről, a megelőzésről, a gondozó családtagokról, valamint az őket segítő terápiákról és fejlesztési lehetőségekről szóltak.

A rendezvényt Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök nyitotta meg.

Horváth Miklós Csaba alpolgármester Székesfehérvár önkormányzata nevében mondott elismerő szavakat a demens betegek intézményben folyó szakellátásáról.

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt tíz év során végzett felvilágosító munkának köszönhetően egyre nagyobb a társadalom fogékonysága a demenciával járó problémák támogatására.

Barna Tímea, az Országos Papi Otthon intézményvezetője köszöntőjében hangsúlyozta: a demens állapot egyénileg változó gyorsaságú leépüléses folyamat, a betegek ellátása komoly feladat nemcsak a család, hanem az egészségügyi és a szociális ellátórendszer számára is. Idén a konferencia fókuszába a demencia tüneteinek korai felismerését, a kezelés és fejlesztés lehetőségeit tették, valamint az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények súlyos jelenségét, és azok megelőzésének módjait is.

A konferencia Székesfehérvár főterén a hagyományos örömtánccal zárult.

Szöveg: Berta Kata

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

