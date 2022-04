Szekszárdon tartották a Pécsi Egyházmegye tavaszi ministránstalálkozóját

A ministránstalálkozóról Molnár Erik szekszárdi káplán írt összefoglalót, amit szerkesztve közlünk.

Április 2-án, szombaton is gyermekektől volt hangos a szekszárdi Szent József Iskolaközpont épülete. Itt rendezték még a Pécsi Egyházmegye tavaszi ministránstalálkozóját, melyen közel 90 ministráns vett részt, akik meghallották plébánosukkal, hitoktatójukkal, kísérőjükkel a találkozó mottóját: „Indulj el!”. Összesen körülbelül 120 fő vett részt az eseményen. Eljöttek, hogy találkozzanak, együtt legyenek, és hogy kiderüljön, ezúttal melyik plébánia ministránsai vihetik haza a mohácsiak által ősszel megszerzett vándorkupát.

A találkozó ismerkedő, ráhangoló játékokkal kezdődött, melyben Iloskics Áron vezetésével a cserkészek is a segítségünkre voltak, majd a résztvevőket csoportokra osztva kezdődhetett a 6 állomásból álló vetélkedő. A feladatok között volt a keresztút stációinak sorrendbe tétele, böjtöléshez kapcsolódó gyümölcsök felismerése bekötött szemmel, a húsvéti szent háromnappal kapcsolatos kérdések megválaszolása, nagyböjti szentmise részeinek a sorrendbe tétele, illetve megkeresni a Szentírásban, hogy az adott személy hogyan böjtölt. Az állomásokon a pontok mellett „hívószavakat” is kaptak a résztvevők, melyeket a közös ebéd után bemutatott szentírási történetbe kellett belefoglalniuk.

A találkozón Felföldi László megyéspüspök is részt vett. A találkozó szentmisével zárult, amit Kovács József máriagyűdi káplán, ministránsreferens mutatott be. A liturgián a ministránsok családtagjai is részt vettek. Ilyen sok ministránsruhába öltözött fiatalt régen lehetett látni a szekszárdi templomban az oltár körül.

Kovács József atya szentbeszédében – utalva a találkozó mottójára – buzdította a találkozó résztvevőit, hogy nem csak a találkozóra vonatkozott a felszólítás, hanem az azt követő időszakra is, amikor visszatérünk az iskolába, a plébániára, ki-ki ahonnan érkezett. Beszédében bátorította a ministránsokat a szolgálatukról történő tanúságtételre, még akkor is, ha esetleg mások megszólják, csúfolják őket. Mindannyiunknak Krisztust kell szolgálnunk, hozzá tartozunk, jó vele lennünk. De mindezt csak közösségben lehet megélni.

A szentmisében hálát adtunk a találkozóért, a találkozásokért. A liturgia végén pedig kiderült, hogy ezen a találkozón a szekszárdi plébánia ministránsai bizonyultak a legügyesebbeknek, akik a következő találkozóig büszkén emelhetik magasba a ministránstalálkozó kupáját.

Forrás: Pécsi Egyházmegye



Fotó: Molnár Erik

Magyar Kurír