Szélesre tárjuk a szegedi dóm kapuját, mindenkit hívunk és várunk – Küszöbön a KATTÁRS

Programgazdagság, sokszínűség, jelenlét, személyesség, közösség, megszólítás és megszólíthatóság – e kulcsszavak mentén szervezte meg a KATTÁRS idei szegedi eseménysorozatát a pasztorális és az oktatási helynökség – kezdte beszámolóját Kondé Lajos, a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális helynöke.

„Ezen a szeptemberi rendezvényen 10 helyszínen 40 programmal és 100 fellépővel várjuk az érdeklődőket. Nagy lehetőség ez a találkozásra.

A két utóbbi év után, melyekre rányomta a bélyegét a koronavírus-járvány, az emberek ki vannak éhezve a személyes találkozásokra. Jó együtt lenni, jó megmutatni a kincseinket, és azt, hogy milyen színesek vagyunk. A rendezvénnyel azt szeretnénk tudatosítani az emberekben, hogy Egyházunknak a különböző társadalmi csoportok sajátos igényeire megvannak a válaszai, és ma is vonzó módon tudja közvetíteni az örök üzenetet.

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a szentmiséken mutatkozzunk meg. A KATTÁRS során a hangsúly a világban való jelenlétre esik, azokra a tevékenységekre, melyeket az Egyház végez. Ezek nemegyszer láthatatlanok, az emberek talán sokszor észre sem veszik, nem is tudják, hogy egy-egy szolgálat mögött az Egyház áll. A rendezvény résztvevőinek most szeretnénk megmutatni ezt a gazdagságot, és felkínálni, hogy részesedjenek belőle. Ugyanakkor semmiképpen sem akarjuk senkire ráerőltetni magunkat. Az eseményen ki-ki ahhoz léphet közelebb, ami megérinti.”

Serfőző Levente oktatási helynök találó képet alkalmazva úgy fogalmaz, a KATTÁRS tulajdonképpen egy katolikus svédasztal. Széles a választék, és itt mindenki belekóstolhat a neki tetsző programba.

A rendezvény hivatalosan 22-én kezdődik, de kapcsolódó programokkal már 19-étől várják a látogatókat.

A korábbiakhoz képest így idén egyhetesre bővült a programsorozat, amely az Egyház sokszínű arcát mutatja meg, s egyúttal az egységet is, amely e sokféleség mélyén rejlik.

A Pasztorális Helynökség szervezőmunkájának eredményeként kiemelkedő esemény lesz szeptember 23-án, pénteken a családokkal ünnepelt és értük felajánlott szentmise, valamint 24-én, szombaton a Dóm téri vásári forgatag, amelyet sok családi program kísér. „A családi misét úgy alakítjuk” – magyarázza Bucskóné Lehota Ágota és Gyurisné Hutter Katalin, a helynökség munkatársai, hogy az „valóban családbarát legyen.

Amibe csak lehet, bevonjuk a családokat, keressük a módját annak, hogy mozgósítsuk őket. Ez a szándékunk találkozott a főcelebráns, Marton Zsolt családreferens püspök elképzelésével, aki fontosnak tartja, hogy a család apraja-nagyja jelen legyen a szentmisén.”

Kondé Lajos a gyertyás körmenetet emeli ki: „A szentmise végén gyertyákat osztunk, és együtt vonulunk át a Dugonics térre, a dicsőítő koncertre. Krisztus világosságát kivisszük a templom falai közül; a fénnyel, amit a szentmisében megkaptunk, kimegyünk a városba” – mondja.

A szegedi KATTÁRS programfüzete IDE klikkelve érhető el.

Serfőző Levente megerősíti: „Tudjuk, hogy Szeged városában is missziós területen vagyunk, ezért is fontos a péntek esti esemény. Szinte történelmet írunk azzal, hogy a belvárosban nagyszabású, sokakat megmozgató dicsőítés lesz, amely nemcsak koncert, hanem egyúttal tanúságtétel a város szívében. A Dugonics téren az esti órákban jönnek-mennek az emberek, s közben találkoznak majd az evangéliummal, hol zenei formában, hol igenhirdetésben, máskor pedig egyszerűen csak azáltal, hogy látják, vannak keresztények, akik tudnak közösen imádkozni, együtt örülni. Az evangélium örömének továbbadása, ez a missziós karakter számomra nagyon fontos.”

A pasztorális helynök hozzáteszi: „Személyes benyomásokat szeretnénk adni az embereknek arról, hogy mivel foglalkozunk a hitbéli elköteleződésünktől indíttatva. Ezért különösen figyelünk a személyes jelenlétre, mozgósítjuk a munkatársainkat és az önkénteseinket, hiszen a helynökségnek és a kórházlelkészségnek is nagy a holdudvara.

Sok az önkéntes, akik egész nap a segítségünkre lesznek. Úgy gondolom, a résztvevők számára akkor érthető igazán egy ilyen rendezvény, ha mögötte személyesség van.

Kiadhatnánk egy könyvet az Egyház társadalmi szerepvállalásáról, mi azonban ehelyett inkább arra törekedtünk, hogy a járókelők találkozzanak azokkal az emberekkel, akik ezeket a szolgálatokat végzik. A személyes találkozások során lehet megéreztetni másokkal, hogy ki milyen alapról kiindulva dolgozik egy-egy feladaton.”

A két főszervező egyetért: a rendezvény csúcspontja valóban a szombati családi nap lesz, a Dóm téri forgatag. Kondé Lajos szerint a KATTÁRS azt hivatott megmutatni, hogy miként van jelen az Egyház a társadalom szövetében. Ezért a Dóm téren jelen lesznek a Szeged-Csanádi Egyházmegyében működő szervezetek és közösségek, és országosan képviseltetik magukat a szerzetesrendek és a különféle szervezetek, elsősorban olyanok, amelyek tevékenységük révén elviszik az emberekhez és a családokhoz azt a tanítást, amely alapján maguk is működnek.

A Dóm téri forgatag országos seregszemle lesz, mintegy 50 kiállítót várnak. Arra kérték őket, hogy interaktív tevékenységgel szólítsák meg a járókelőket. Serfőző Levente rámutat: erre az egész napos eseményre várják a legtöbb vendéget. Főként a családokat hívják, minden generációt megszólítva.

A változatos programok abba engednek majd betekintést, hogy mit jelent az Egyházban közösségben élni, elköteleződni egy küldetésben, és szolgálni.

„Nem elég, hogy az Egyházban megéljük a liturgikus, szakrális közösséget. A hívő életünket meg kell osztanunk másokkal is, ki kell vinnünk a világba, meg kell mutatnunk az embereknek” – mondja az oktatási helynök.

A színpadon bemutatkoznak majd a falvakban, kisebb-nagyobb városokban, illetve Szegeden működő, a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában lévő oktatási intézmények. Jelen lesz a rendezvényen Szatymaz, Pusztamérges, Békéscsaba, Szentes, Szarvas, Hódmezővásárhely, Orosháza és természetesen Szeged is.

A Pasztorális Helynökség sátrában a gyerekeket játékkal, a felnőtteket beszélgetéssel várják. Bemutatkozik a helynökséghez tartozó Családközpont és a Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat.

„Szeretnénk, ha megállnának beszélgetni velünk az emberek”

– mondja az oktatási helynök, majd megemlíti, hogy a programban helyi sajátosságnak számít az egyháztörténeti konferencia is. „Ezen a KATTÁRS gondolata találkozik a város történetével, kulturális és tudományos életével, és megmutatkozik, milyen eredményesen valósult meg az együttműködés a város, az egyetem és az egyházmegye között. Glattfelder Gyula püspök idejében az állammal karöltve, Klebelsberg Kunó közbenjárásával felépítették a Dóm teret, a dómot, az egyetemi épületeket, és Szeged életében helyet kapott az egyházmegye, a fogadalmi templom mint szakrális központ, és mint a város egyik legfontosabb szimbóluma, valamint az egyetem mint tudományos formáló erő. Mindez egybecseng a KATTÁRS eszmeiségével, kifejezi az együttműködésre, a közös gondolkodásra, a küldetésre irányuló készséget. Szeged és a KATTÁRS kapcsolatában ezért fontos a Megújulva megújítani címmel rendezett egyháztörténeti konferencia.”

Serfőző Levente rámutat: „A Katolikus Társadalmi Napok hamarosan tízéves múltra tekint vissza, de a katolikus jelenlét a társadalomban, az együtt gondolkodásra, az együttműködésre való készség több mint százéves. A század elején Európában sok ilyen kezdeményezés volt főként Francia- és Németországban, de a magyar katolikus egyház sem maradt le, sőt naprakész volt e téren. A Kalot mozgalomban, a katolikus szervezetekkel való együttműködésben, a katolikus nagygyűlésekben találjuk a mai KATTÁRS gyökereit.”

A KATTÁRS idén egybeesik a Szeged-Csanádi Egyházmegye alapításának évfordulójával és Szent Gellért ünnepével. Szerencsés együttállásnak lehetünk tanúi.

A KATTÁRS programja gazdagítja majd az egyházmegye Szent Gellérthez kapcsolódó ünnepeit, azok pedig szervesen kapcsolódnak az országos rendezvény alapgondolatához Szent Gellért püspök személye, a szerzetes, a tanító-nevelő, a tudós pap, az egyházszervező élete által. „Különleges lesz, hogy belső ünnepünkre ezúttal meghívunk mindenkit. Szélesre tárjuk a dóm kapuit, mindenkit hívunk és várunk.”

A két helynök végül rövid ízelítőt ad a programokból: Az eseménysorozat a szeged-csanádi megyéspüspök kezdeményezésére ökumenikus istentisztelettel kezdődik. Szeptember 19-én 18 órakor Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke és Balog Zoltán református püspök vezetik majd a Dómban a szertartást, amely azt hivatott megmutatni, hogy az Egyház tud egységben gondolkodni és imádkozni.

A KATTÁRS nyitó szentmiséjére ugyanott szeptember 22-én 18 órakor kerül sor. A szertartás főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke lesz.

Szeptember 24-én Kiss-Rigó László megyéspüspök mutat be ünnepi szentmisét Szent Gellért tiszteletére, másnap pedig Erdő Péter bíboros, prímás celebrálja majd a vasárnap délelőtti záró szentmisét.

KATTÁRS Kupa címmel a rendezvénysorozat történetében most először szerveznek bajnokságot a 13–14 éves korosztály számára, melyre szeptember 23-án kerül sor. Bálint Sándor néprajztudós, a „legszögedibb szögedi” életét és pályáját szabadtéri kiállításon ismerhetik meg az érdeklődők Szeged bevárosában, az Eötvös utcában, amelyet „Bálint Sándor sétánnyá” alakítanak. A teremtésvédelem témájához kapcsolódóan pedig a 2021. év természetfotósa, Daróczi Csaba képeiből rendeznek tárlatot.

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban szeptember 19-én 17 órakor nyitják meg Simon András grafikusművész kiállítását. A tárlat felvonultatja azokat a műveket, melyeken az alkotó, a szeretet társadalmi megnyilvánulásainak formáit, az irgalmasság cselekedeteinek példáit dolgozza fel. A művésszel Thorday Attila újszegedi plébános beszélget. A szervezők azt remélik, hogy a rendezvénnyel az Egyháztól távolabb álló embereket is meg tudják szólítani. A könyvtár egy könyvbemutatónak is otthont ad: szeptember 23-án Horváth Gábor A magyar katolicizmus reménységei című, a dóm és a Dóm tér művészettörténetét feldolgozó kötetét ismerheti meg a közönség. A könyv a szegediek életéhez spirituálisan és kulturálisan is szorosan kapcsolódó két helyszínt hozza közel az olvasókhoz, a Katolikus Társadalmi Napok üzenetét is kiemelve.

Szeptember 20-án az etikus kereskedelem lesz az egyetemisták számára szervezett interaktív előadás témája. Ezen a napon nyitják meg Érszegi Márk Aurél Magyar katolikus jelenlét a világban című kiállítását is, amely azt mutatja be, hol és milyen módon voltak jelen magyar katolikusok történelmünk ezer éve során, és miként gazdagította ezáltal a világ történelmét a magyarság. Az egyházi szakkollégiumok hallgatósága számára 20-án szakmai estet tartanak a Hungary Helps programról. Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára beszél majd arról, hogy milyen társadalmi vetületei vannak a programnak, hogyan lehet kapcsolódni hozzá, és mit jelent a jövő generációja számára. Szeptember 21-e az egyetemistáknak kínál gazdag programot. A számukra rendezett tanulmányi nap témája a hit és a tudomány lesz.

