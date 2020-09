Szelíden, de kitartóan szolgálni – Átadták a Szentgyörgyváry Károly-díjat Pécsen

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régiójának központjában adta át ifjabb Csonka Pál régióvezető és Jónás Gergely ügyvezető a régió öt munkatársának a díjat. A régióvezető elmondta, bár a koronavírus-járvány miatt a szervezet legtöbb rendezvényét elhalasztották vagy online formában tartották meg, a díj átadásáról nem akartak lemondani, ezért a lehető legbiztonságosabb módon, de személyesen vehették át a díjazottak az elismerést.

Szentgyörgyváry Károly 1995-től 18 éven át volt a segélyszervezet Dél-Dunántúli Régiójának vezetője. Az ő szellemiségének kívántak emléket állítani munkatársai, mikor 2015-ben róla elnevezett díjat alapítottak. „Olyan sokdimenziós példát adott a máltaiságból, mely ma is meghatározza a Dél-Dunántúli Régió munkáját és módszereit. Szentgyörgyváry Károly a gyakorlat embere volt, példát adott arról, hogyan lehet szelíden, de kitartóan szolgálni, nem csak elméletben, de gyakorlatban” – hangsúlyozta a régióvezető, és kiemelte, olyan munkatársakat tüntetnek ki a róla elnevezett díjjal, akik hosszú éveken át átlagon felüli szolgálatot végeztek a szeretetszolgálatban lelkesítve és bátorítva a máltai közösséget.

Jónás Gergely regionális ügyvezető a díjak átadása előtt felidézte Szentgyörgyváry Károly mondását: Mindenkiben ott rejlik egy szikrányi darab a Teremtőből, s annak szolgálni a legszebb, legizgalmasabb feladat. Mint az ügyvezető elmondta, az egykori régióvezető élete hiteles kapcsolatokról tett bizonyságot, és ma is azt üzeni, hogy nem csak be kell lépni az emberek életébe, de jelen is kell lenni a kapcsolatokban, és ahogy ő tette, nem a nehézségeket hangsúlyozni, hanem a megoldásokat keresni.

A régió legmagasabb kitüntetésével ismerik el évente a betegekért, szegényekért, elesettekért végzett segítő munkát. A díjazottak a szervezet munkatársai, önkéntesek és külső (nem a segélyszervezetnél dolgozó) személyek, akik hosszabb ideje példát mutatva, átlagon felüli erőfeszítéssel szolgálják a rászoruló embereket.

A Tihanyi Péter Pál üvegművész által készített plakettet – ami egy mélyen homokfújt felületen megjelenő máltai kereszt rusztikált tölgyfába ültetve – és a Szentgyörgyváry Károly-díjat 2020-ban Fehér Angéla, a Dél-Dunántúli Régió Jelenlét Programjának koordinátora és ifjúsági önkéntes koordinátor, Utasi Krisztina, a Csilla Gondviselés Háza intézményvezetője, Puskás Antal, az egyházaskozári csoport vezetője, Surján József, a bonyhádi csoport vezetője és Kiss Dezsőné, a magyarszéki csoport vezetője vehette át.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír