Személyre szabott csomagokat készít a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász munkatársainak, önkénteseinek és intézményeinek a koronavírus-járvány idején végzett munkájáról, felelősségvállalásáról adott hírt a Szombathelyi Televízió. A riportban Tuczainé Régvári Marietta egyházmegyei karitászigazgató beszélt a személyre szabott segítségnyújtásról. Családok számára állították össze az adományokat, tehát nem egységcsomagot készítettek. A többgyermekes családok például több müzlit, tejet, hasonló készítményeket kaptak. Sőt, ha kellett, a gyógyszerek kiváltásában is segítettek, és voltak, akik laptopot vehettek át a karitásztól.

Sajnos nem járhattak be az ellátottak a hét, összesen 370 megváltozott munkaképességű embert foglalkoztató intézménybe, ahol a vállalatok által kihelyezett munkát végzik, csoportterápiás foglalkozásokon vehetnek részt, és az intézményekben biztosítják számukra a támogatott étkezést is.

Tuczainé Régvári Marietta elmondta: a cégek is nagy társadalmi felelősségvállalással fordultak a megváltozott munkaképességűek felé. Engedték, hogy otthon maradjanak, és a leállási idő alatt is fizettek nekik bért. Emellett a karitász a nappali ellátás keretében az ebédjüket is tudta biztosítani.

Május végén az ellátottak egy része visszatért a Szikla Szociális Központba, őket a kellő óvintézkedések betartásával ültetik le a munkaasztalokhoz, a többiek júniustól állhatnak ismét munkába.

Forrás és fotó: Szombathelyi Televízió; Katolikus Karitász

Videó: Szombathelyi Televízió

