Szenegálban segít az Irgalmasrend és a Máltai Szeretetszolgálat a Hungary Helps Program keretében

A magyar kormány támogatásával a Betegápoló Irgalmasrend energetikai és általános állapotjavító fejlesztést valósíthat meg Szenegálban, a thiès-i egyházmegye tulajdonában lévő irgalmasrendi kórházban. Az intézmény az ország egyik legismertebb és leglátogatottabb egészségügyi szolgáltatója. A kétszáz ággyal és különböző szakorvosi, szakcsoporti rendelőkkel működő gyógyítóközpont folyamatos nyomás és teher alatt működik. A rendelők, szakorvosi helyiségek, műtők, az épület energetikai rendszere korszerűtlen, nehezen bírja a szüntelen ellátási kihívásokat, ezért alapvető fejlesztésre szorul.

Az egyhetes út során egyeztettek a kórház szakterületi vezetőivel és tárgyaltak specifikus igényekről. Felméréseket készítettek, elemezték az intézmény ellátási rendszerét. Energetikai méréseket végeztek és meghatározták a prioritásokat, figyelembe véve a logisztikai és orvosi személyzet visszajelzéseit.

„Találkoztunk az intézmény egyházmegyei képviselőivel, valamint az egyházmegye főpásztorával, André Gueye püspök úrral is, aki a tulajdonjog gyakorlója. Az út során felkerestük a kórház irgalmasrendi társintézményét is, hogy összehasonlító elemzéseket készíthessünk a thiès-i irgalmasrendi kórház vonatkozásában” – számolt be Kozma Imre.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tizenöt éve dolgozik aktívan Afrika szubszaharai térségében, elsősorban annak keleti felén. Nyugat-Afrika új terület a magyar segélyszervezet számára. Szenegálban az egyhetes út alatt a delegáció szinte teljes képet szerezhetett az ország fejlesztési, segélyezési helyzetéről, kihívásairól, a legszükségesebb tennivalókról.

„Az út során tisztelgő látogatást tettünk Dakarban, az Afrikai Újjászületés emlékművénél (African Renaissance Monument), valamint ellátogattunk az UNESCO világörökségi listáján szereplő Gorée szigetére, amelyen egykor rabszolgapiac volt.

A ma múzeumként működő egykori rabszolgaházban együtt imádkoztunk a múzeum vezető kurátorával, a sziget katolikus lelkipásztorával – pontosan azon a helyen, ahol Szent II. János Pál pápa is imádkozott –, felidézve azokat az embertelen tetteket, amelyeket a múltban Afrika sokat szenvedett népei ellen követtek el” – tájékoztatott a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője.

A karitatív program megkezdődött, és várhatóan 2022-ben be is fejeződik.

Forrás és fotók: Betegápoló Irgalmasrend

