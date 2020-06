Szent Adalbert-díjjal tüntették ki Müller Cecíliát

Idén rendhagyó módon került sor az 1992-ben alapított Szent Adalbert-díj odaítélésére és átadására. A Szent Adalbertet ábrázoló emlékérem évente talál gazdára, hogy elismerje olyan tudósoknak, művészeknek és egyházi vagy közéleti személyeknek a munkáját, akik a kereszténység és a magyarság érdekében kimagaslóan értékes művet alkottak vagy tevékenységet végeztek. Ilyen elismerő díjat vehetett át korábban többek között Jáki Szaniszló, Lezsák Sándor, Tempfli József püspök, Járóka Lívia, Nádasi Alfonz és Velkey György is.

A KÉSZ elnöksége ezúttal szakított hagyományaival, és a szokásosnál korábban (a Szent Adalbert-díj átadása rendszerint a KÉSZ őszi küldöttgyűlésén történik) döntött a rangos díj sorsáról. 2020-ban váratlan feladatok és megpróbáltatások elé állította az egész világot a koronavírus-járvány. Hazánkban kiemelkedő szerepe volt a járványhelyzet kezelésében a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzsnek, melynek tagjaként az emberek mindennapi életének részévé vált Müller Cecília országos tisztifőorvos. A veszélyhelyzet visszavonásával munkájuk nem ért véget, de lezárult egy jelentős időszak. A KÉSZ vezetősége a Szent Adalbert-díjjal Müller Cecília a magyar emberek egészségének megóvása érdekében nap mint nap fáradhatatlanul, magas szakmai színvonalon végzett áldozatos munkáját kívánta elismerni, melyet keresztény szellemben, nagy empátiával és felebaráti szeretetet tanúsítva folytatott.

A szűk körben megtartott díjátadón részt vett az egyesület társelnöke, Galgóczy Gábor, elnökhelyettese, Keresztes Dénes, Pálmai Tamás elnökségi tag és a kitüntetett orvos férje, Zseli József is.

Makláry Ákos méltatásában kiemelte Müller Cecília evangelizációs tevékenységét, melyet az elhivatottsággal és alázattal folytatott munkájával ért el. Köszönetet mondott azért, hogy tanúságot tett Krisztusról: „A Szent Adalbert-díjjal szeretnénk elismerni és megköszönni az elnökség, a KÉSZ tagsága, a keresztény ember és a társadalom nevében mindenek előtt az emberségét, azt hogy hitelesen és emberi hangon szólt hozzánk.

Szeretnénk elismerni és megköszönni azt, hogy ilyen alázattal végzi a munkáját. Alázat nélkül nem lehet nagy dolgokat véghez vinni. Krisztustól tanulták ezt az apostolok, amit mi, keresztények is szeretnénk felmutatni.

Szeretnénk elismerni és megköszönni továbbá azt, hogy mindenki számára kimondva, kimondatlanul szólt a hitről és a családról. Minden eligazításban, tanácsban, ismertetésben, amit hallottunk, a sorok között mindig ott volt a család, az emberi kapcsolatok és a hit fontosságának a szerepe.

Ugyanúgy szeretnénk megköszönni és elismerni a keresztet is. Azt a keresztet, ami most is ott van főorvos asszony nyakában, és teljesen eggyé vált a személyiségével. Sok embert megerősített, másokat pedig elgondolkodtatott a puszta látványa.

Végül szeretnénk megköszönni és elismerni ezzel a díjjal a magas színvonalon végzett szakmai munkáját.”

A KÉSZ elnöke beszédében rámutatott arra, hogy Müller Cecília nem tett mást, mint „aprópénzre váltotta” az evangéliumot. Jó keresztényként láthatóvá tette mindenki számára, hogy mit jelent kovásznak lenni vagy mécsesként világítani. Biztosította a főorvos asszonyt a KÉSZ tagságának támogató imádságáról, mely elkíséri, és erőt ad az előtte álló feladatok és kihívások elvégzéséhez, amire nagy szükség van a járvány elleni további küzdelemben.

Müller Cecília köszönetét fejezte ki az elismerésért, mely fontos megerősítést jelent hivatásának és keresztény küldetésének gyakorlásához. Kiemelte azt, hogy munkája során megtapasztalta, ha az emberek megértik, hogy mi történik velük, könnyebben viselik annak következményeit. Ezért is tartotta fontosnak a nyilvánosság részletes tájékoztatását a veszélyhelyzet idején, ami nagymértékben megkönnyítette a hatékony fellépést a vírus terjedésével szemben.

Az ünnepség megható pillanata volt, amikor a főorvos asszony hálás szívvel gondolt vissza szüleire, édesapja sziklaszilárd hitére, mely a mai napig meghatározó számára.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöksége és tagsága jó egészséget és sok kegyelmet kíván szolgálata folytatásához, és bízik abban, hogy eleget tud tenni az őszi küldöttgyűlésre szóló meghívásnak!

Forrás és fotó: KÉSZ

Magyar Kurír