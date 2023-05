Szent Ágotának, az emlőbetegek védőszentjének segítségét kérték Sárszentágotán

Az ünnep a Szent Ágota Általános Iskola diákjainak műsorával kezdődött, majd egyházi és közéleti vezetők szóltak a megjelentekhez.

A sárszentágotai zarándokhely hitet és reményt nyújt a mellrákban szenvedő, vagy abból felgyógyult betegeknek. A Magyar Rákellenes Liga Sárszentágotai Alapszervezete elnöke, Siák Gáborné vezetésével minden lehetőséget felkínálnak azoknak, akik év közben is ellátogatnak a templomba és környékére. Az elnökasszony a szentmise elején köszöntötte a főpásztort, a papokat, a megjelent közéleti vezetőket és a zarándokokat. Visszatekintett az Alapszervezet elmúlt tíz évére és megköszönte az egyházmegyének és a civil támogatóknak, a tudósoknak és az előadóművészeknek a támogatásukat, amelyeknek köszönhetően zarándokhellyé vált a Szent Ágota templom.

Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke köszöntője után a település polgármestere, Sebestyén Zoltán is szólt a megjelentekhez. „Az ember, amíg egészséges nem gondol arra, milyen nehéz azoknak a helyzete, akik betegségben szenvednek. A Szent Ágota-napi szentmise lelkisége és a hely kisugárzása reményeink szerint elkíséri azok életét, akik ide eljönnek.” – mondta a polgármester.

Árgyelán János, a Fejér Vármegyei Értéktár Bizottságának tagja is méltatta a zarándokhely közösségteremtő szerepét. Majd Takács Béla képviselőtestületi elnök köszöntőjét Mészáros János plébános szavai követték. „Ha az ember jó célt akar elérni, akkor jó irányba kell elindulni. Tíz év imádsága, a betegek, akik itt jártak hálát adni vagy kérni, hogy visszanyerjék egészségüket, azt bizonyítják, minden jó adomány és jótétemény felülről, a jóság Atyjától származik. Az oltárképen ábrázolt fiatal lány hatalmas lelki erővel, a Lélek kardjával tudta megharcolni hitét, és tudott megmaradni Isten kegyelmében. Ezért imádkozunk mi is ezen a helyen” – emlékezett vissza az imádságos zarándoklatokra a plébános.

A szentmisében Spányi Antal püspök, az emlőbetegekért napjainkban is közbenjáró Szent Ágota kultuszáról beszélt, amely Sárszentágotát is élő zarándokhellyé tette. „Szent Ágota fiatalon Istennek adta az életét. Ő azt az utat mutatja nekünk, amire mi is meghívottak vagyunk. Éljünk Isten dicsőségére úgy, hogy tegyünk tanúságot Róla az emberek előtt. Szent Ágota a kínzatása alatt is az Ég felé tudott fordulni. Bízott Isten szeretetében, erejében, a szentek közbenjáró segítségében, így volt képes a szenvedéseket lelkében békességgel elviselni. (…) Így járjuk mi is az élet útját mindenféle helyzetben.

Éljük meg azt, amit az Isten kér tőlünk, amire a lelkiismeretünk késztet, amire az egyház kinyilatkoztatása tanít. Fontos, hogy keresztjeinket Krisztus keresztjének részeként hordozzuk, aki eljött, hogy megváltson minket, szenvedéseinket viselje. Az Égbe utat mutasson számunkra, megnyissa a mennyország ajtaját és az Atyához vezessen bennünket.” A főpásztor végül arról beszélt, Szent Ágota arra tanít minket, hogy az imádság a mi utunk: amikor bajjal, szenvedéssel találkozunk, türelmesen, békével és készségesen imádkozzunk. Tartsunk ki az imában akkor is, ha hosszú ideje tartó szenvedést látunk, ha elmarad a várt gyógyulás. Az imádság megerősíti a segítőt és a rászorulót egyaránt. Tegyünk így tanúságot arról a hitről, amely szebbé, jobbá, céltudatosabbá teszi életünket.

A szentmise után a Huszics Vendel Kórus adott ünnepi hangversenyt. A Szent Ágota-napi programok ideje alatt ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt az érdeklődők.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

