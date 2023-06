Szent Cirillre és Metódra emlékezett a szlovák és magyar katonai tábori püspökség Zalaváron

Markovics Milán Mór őrnagy, a Magyarországi Katonai Ordinariátus pasztorális helynöke ünnepi beszédében kitért arra, hogy a közelmúltban együtt ünnepelték a szlovák tábori püspökség létrejöttének 20. évfordulóját, mely alkalmon a zalavári Szent Cirill és Metód-ünnep miatt nemcsak régen látott ismerősként üdvözölhették egymást Pozsonyban, hanem úgy is, mint akik évente többször is találkoznak.

A pasztorális helynök felidézte Szent Cirill és Metód alakját is, akik Rastiszlav fejedelem meghívására elindultak Konstantinápolyból, hogy a mindmáig legfontosabb missziót beteljesítsék: „érthető nyelven” hirdessék Isten szavát. „Róma felé vezető útjukon itt Zalaváron, akkor Mosaburgban, Kocel tartóztatta fel Cirillt és Metódot, hogy itt is meghonosodhasson az az írás, amellyel nemcsak hallani és mindenki számára érteni, de olvasni is lehetett a Szentírást és a szertartásokat.

Akár a szlovákot, más szláv nyelveket, akár a magyart vagy más nyelvet beszélünk is,

Szent Cirill és Metód arra emlékeztet, hogy találjuk meg a közös hangot egymással, hogy a szó átvitt értelmében egy nyelvet beszélhetünk. Ez a közös nyelv a közös liturgiánk és közös hitünk

– hangsúlyozta Markovics Milán Mór őrnagy.

Mint fogalmazott, nagy öröm és megtiszteltetés, hogy hazánk adhat helyet annak az ünnepségnek, amely nemcsak a szlovák és a magyar katonai ordinariátust köti össze, hanem hidat teremt a visegrádi országok között. „Rabek püspök úr vezetésével, szlovák testvéreinkkel, különösen a tábori lelkészekkel találkozva ezen a zarándoklaton nem azt érezzük, hogy itt valaki vendégségben van, hanem azt, hogy mindannyian otthon lehetünk. Isten országa ugyanis a mi valódi otthonunk, ami nem a talpunk alatt, hanem egymás között keresendő” – zárta beszédét a pasztorális helynök.

Az Európa társvédőszentjeinek tiszteletére Zalaváron megrendezett közös megemlékezésen beszédet mondott Somorjai Ádám OSB is, aki a hely történelméről és annak a bencés szerzetesrendhez való kötődéséről szólt.

A szlovák fél részéről Pannóniáról, valamint Cirill és Metódról szóló zenés-verses műsorral folytatódott a megemlékezés.

Koszorúzást követően koncelebrált szentmisét mutatott be a szlovák fegyveres és hatósági erők tábori püspöke a jelen lévő magyar és szlovák tábori lelkészekkel a Szent Adorján-bazilika romjain.

Forrás és fotó: Katolikus Tábori Püspökség



Magyar Kurír