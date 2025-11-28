Szent Erzsébet kenyere – Frissen sült adományok a tanodák és rászoruló családok részére – KÉPGALÉRIA

A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász hagyományosan minden évben megemlékezik Árpád-házi Szent Erzsébetről, a szeretet és az irgalmasság példaképéről, aki egyben a Karitász védőszentje is. A szent emléknapjához kapcsolódva a nyíregyházi központtal működő szervezet idén is háromszáz frissen sütött kenyérrel enyhítette a mélyszegénységben élők mindennapi gondjait.

A felajánlás – ahogyan már évek óta – a Nyíregyházi Kenyérgyár Kft. támogatásának köszönhető.



A háromszáz vekni kenyeret Obbágy Vera egyházmegyei karitászigazgató és munkatársai vitték el a karitász helyi csoportjaihoz és az egyházmegye fenntartásában működő tanodákba november 25-én.

A karitászcsoportokban szolgáló önkéntesek, aki jól ismerik a helyi viszonyokat, gondoskodtak arról, hogy a „Szent Erzsébet-kenyér” a legsúlyosabb nélkülözésben élő családok asztalára kerüljön.

A három tanodába harminc-harminc kenyér érkezett.



Obbágy Vera a tanodákban, Kántorjánosiban és Hodászon beszélt a gyerekeknek Szent Erzsébet csodájáról, a kenyérből rózsává, majd újra kenyérré változott adományáról, hangsúlyozva a szegények iránti szeretet fontosságát.

A kenyéradományok mellé a gyerekek egy-egy szentképet is kaptak ajándékba Árpád-házi Szent Erszébetről, és együtt imádkoztak a Karitász védőszentjéhez.

Forrás: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász

Magyar Kurír