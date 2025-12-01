Szent Erzsébet nyomában Miskolcon – Szeretetvendégség Orosz Atanáz püspökkel

Az iskola tanulói Simon Katalin vezetésével egy rövidebb, a karácsonyi készület jegyében összeállított dalcsokorral örvendeztették meg a rendkívüli vendégeket. Az ünnepi alkalomra most is elsősorban a Napfényt az Életnek Alapítvánnyal kapcsolatban állók kaptak meghívást Szilvássyné Kiss Beatrix, az alapítvány munkatársának közreműködésével.

Az alapítvány többféle segítséget nyújt a rászorulóknak és hajléktalanoknak; működtetnek krízisszállót, nappali melegedőt, rehabilitációs otthont, huszonnégy órás egészségügyi centrumot és utcai gondozó szolgálatot is. Az egyházmegyei karitász évente több alkalommal is támogatja működésüket.

A Katolikus Karitász egyik segélyprogramja a „Szent Erzsébet kenyere”, melynek keretében Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepnapja körül országszerte több tízezer kenyeret készíttetnek és juttatnak el rászorulóknak. A Miskolci Egyházmegyei Karitász is évről évre részt vesz a programban. A miskolci alapítvány szolgáltatásait igénybe vevők számára elkészített kenyereket Atanáz püspök áldotta meg, majd rövid elmélkedést tartott Szent Erzsébetről.

A vendéglátás különlegessége az is, hogy a házigazdák, Orosz Atanáz püspök, Béres Gáborné, az iskola igazgatója, valamint Csejoszki Szabolcs karitászigazgató és munkatársai szolgálják föl az ételt, majd együtt is ebédelnek a rászorulókkal, ami közben jut idő egy kis beszélgetésre, odafigyelésre és meghallgatásra.

Gyula, aki visszatérő vendég ezeken az alkalmakon, idén is több költeményt hozott magával. Az egyik választása Túrmezei Erzsébet versfordítására esett, amely mindannyiunk számára hordoz üzenetet:

Gondolod, kerül életed útjába / egyetlen gátoló kő is hiába?

Lehet otromba, lehet kicsike,/ hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged /s, hogy lohassza kedved, merészséged.

Jóságos kéz utadba azért tette,/ hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el / beszélni róla Isteneddel.

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet / küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott, /utadba minden kő áldást hozott.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

