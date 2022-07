Szent Gellért-díjakat adtak át Szombathelyen

A díjazottak (a képen balról jobbra, középen az elismeréseket átadó püspökkel): Englert Zsolt, a szombathelyi Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium igazgatója; Vida Mária, a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium tanára; Kardosné Tömböly Edit, a jánosházi Szent Imre Általános Iskola tanítónője; Ernyei Gyula Istvánné, a Boldog Brenner János Óvoda óvodavezető-helyettese; Simon Lászlóné, a zalaegerszegi Szent Család Óvoda óvodavezető-helyettese; valamint Iszak Józsefné, a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola gazdasági vezetője.

Az ünnepségen Tálas József, a helyi Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának igazgatója elmondta: az elmúlt három évben új intézményekkel bővült az egyházmegye oktatási-nevelési hálózata. Így amíg 2019-ben 1900 diákról gondoskodtak az óvodákban és iskolákban, addig ez a szám mára a 3200-at is meghaladta.

Felsorolt néhány példát az elmúlt évek intézményalapításaiból és -átvételeiből. 2019 szeptemberében indult a mihályházi székhelyű Gyermek Jézus Katolikus Óvoda. 2021-ben a Szombathelyi Egyházmegye három intézményt vett át és alapított: a sárvári Szent Piroska Katolikus Óvodát, a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolát és a szentgotthárdi Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnáziumot. 2020-tól fenntartója az egyházmegye a nardai Horvát Nemzetiségi Tagóvodának és 2022 őszétől a pornóapáti Német Nemzetiségi Tagóvodának is, ahogy Körmenden a Dienes utcai óvodának is. A szakképzésbe is bekapcsolódott az egyházmegye, hiszen ősszel megkezdi működését a Boldog Salkaházi Sára Technikum.

Ezt követően Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök is köszöntötte a megjelenteket, majd átadta nekik a kitüntetést.

A díjátadó után kötetlen beszélgetés zárta a találkozót.

A teljes beszámoló, amelyben valamennyi díjazott laudációja elolvasható, ITT található.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír