Szent Gellért érkezésének 1000. évfordulójára készülnek a bakonybéli bencések

„Gellért és Bakonybél – két név, amely éppen ezer évvel ezelőtt kapcsolódott össze a szent ember és a szent hely sajátos dialektikájában. Az Itáliából, majd a magyar királyi udvarból elinduló, európai formátumú tudóst és szellemi embert az ország egyik legrejtettebb völgyében megérinti a genius loci, majd hét év csendes, magányos élet után tovább folytatja keresését a teljesség felé, de itt hagyja saját lelkének máig kitapintható lenyomatát. Az ember és a hely nagybetűs Találkozását ünnepeljük: mi mással tehetnénk, mint találkozásokkal? Zenei korok és műfajok, hivatásos zenészek és amatőr énekesek, olaszok és magyarok, egyházi vezetők és egyszerű szerzetesek, vendégek és helyiek találkozásának lesz színtere a Bakony rejtett, zenével teli völgye szeptember 22. és 24. között. Szeretettel hívunk mindenkit, aki Gellért szellemében szeretne találkozni a hellyel és az itt élőkkel, ide látogatókkal” – fogalmazott Baán Izsák az ünnepi eseménysorozattal kapcsolatban.

Az ünnep nyitányaként szeptember 22-én 16 órai kezdettel Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök celebrál szentmisét, amelyet énekelt vesperás követ, az imádsághoz a szokáshoz híven bárki csatlakozhat.

Ezt követően 18 órától a szegedi Solis Consort Barokk estjét hallgathatják meg az érdeklődők. Az együttes fellép a Szent Gellért Fesztiválon is, amely a Szeged-Csanádi Egyházmegye első vértanú püspökének ünnepéhez kapcsolódik. A bakonybéli barokk est a szegedi fesztivál tisztelgése Szent Gellért bakonybéli remeteségének 1000. évfordulója ünnepén.

Szeptember 23-án 9–12 óra között kerül sor a Szent Gellért Emlékülésre, melynek házigazdája Baán Izsák OSB perjel lesz. Ezen szó esik a magyar katolikus jelenlétről a világban, a témát Érszegi Márkkal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadójával járhatjuk körül, de az érdeklődők Szent Gellért-kultusz Velencében címmel hallhatják majd Szabó Katalin, a Trivenetói Olasz-Magyar Kulturális Társaság elnökének előadását is. A bencés szerzetesi megújulás lehetséges útjairól Patrice Mahieu, a franciaországi solesmes-i bencés monostor szerzetese elmélkedik majd. Terítékre kerül a bencés pedagógia is a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója, Juhász-Laczik Albin gondolatai nyomán. Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója révén szó esik majd az itáliai–magyar művészeti kapcsolatokról is. Végül Baán Izsák számol be arról, hogyan válhat Bakonybél zenével és imádsággal teli völggyé a Bakony szívében.

A vesperás előtt Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka ad áldást. 18 órától Paolo Da Col irányításával az Olaszországból érkezett Odhecaton énekegyüttest hallhatjuk, az együttes Musica Dei donum optimi címmel 15. és 18. század közötti európai zeneművekkel készül.

A napot a hívek előtt is nyitott vigíliai imádság zárja 20.30-kor.

Másnap, szeptember 24-én 9.30 órai kezdettel ismét ünnepi szentmisét mutatnak be Szent Gellért tiszteletére. Az Önátadás és önmeghaladás a zenében program keretében 13 és 15 óra között a bakonybéli kórusakadémián A reneszánsz vokális polifónia: történet és interpretáció címmel Paolo Da Col (Odhecaton énekegyüttes, Olaszország) tart előadást, közreműködnek az énekesei.

Paolo Da Col zenetudományt a Bolognai Konzervatóriumban, a Velencei Egyetemen és a tours-i Centre d’Études Supérieures de la Renaissance-ban tanult. Érdeklődését fiatal korától kezdve a reneszánsz és a klasszikus zene előtti repertoárra összpontosította, folyamatosan ötvözve a kutatást és az előadást. 1998 óta vezeti az Odhecaton vokálegyüttest. Hangszeres és vokális zenei kiadványok szerkesztője, zenei gyűjtemények katalógusainak és zenetörténeti esszék szerzője. (A programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni az ohorvathviola@gmail.com e-mail-címen lehet szeptember 20-ig.)



Ezt követően 17 órára ismét közös vesperásra hívják a híveket.

18 órai kezdéssel „Clamaverunt iusti…” címmel kerül sor a Szent Gellért Emlékév záró hangversenyére három kórus – az Ausculta Énekegyütes, a Baán Izsák OSB vezetésével működő Szent Mauríciusz Kórus, valamint az Orlando Énekegyüttes (művészeti vezetője Vikman Pál) – részvételével. A programban elhangzik Bánó Tamás Barnabás és Dukay Barnabás a monostor zenei együtteseinek dedikált ősbemutatója is.

Baán Izsák OSB, bencés perjel, aki maga is vezetője, tevékeny résztvevője énekegyütteseknek, a komlói Kodály Zoltán Ének-Zenetagozatú Általános Iskolában Tóth Ferenc Liszt-díjas karnagy vezetésével került közel a zene világához. Trombita szakon járta ki a komlói zeneiskolát, középiskolás és egyetemi évei alatt különböző együttesekben és kórusokban énekelt. 2001-től a bencés rend tagja, római diákévei alatt a Szent Anzelm Prímás Apátság gregorián scholájának volt tagja és magiszter-helyettese. 2007-től a bakonybéli Szent Mauríciusz Kórus karnagya, az Ausculta kvártett tagja, a bakonybéli apátság zenei életének motorja és szervezője. 2019-től pedig a szerzetesközösség elöljárója is.

A monostor parkjában megtekinthető a Békét teremtő magány című tablótárlat is. Az eredetileg Szentendrén látható alkotásokból készül reprodukciókat a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Szent Mauríciusz Monostor országos képzőművészeti pályázatának anyagából válogatták. A kiállításon megjelenő alkotások fókuszában az 1000 évvel ezelőtt a királyi udvarból a bakonybéli remeteségbe visszahúzódó Szent Gellért püspök, bencés szerzetes lelkiségének megidézése áll a kortárs művészet különféle műfajain keresztül.

A tablótárlat rendezője Fábián László és Jáger István grafikusművészek, a kiállítás megtekinthető október 31-ig a bakonybéli látogatóközpont nyitvatartási idejében hétfőtől-szombatig 9–17 óra között, vasárnaponként 11–12 óra között.

A bakonybéli bencések ünnepi programjának kiemelt támogatói a Szeged-Csanádi Egyházmegye, az Ars Sacra Fesztivál, a Budapesti Olasz Kultúrintézet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Kultháló Bázisa.

A Szent Mauríciusz Monostor együttműködő partnerei a velencei San Giorgio Monostor, a velencei magyar konzulátus, illetve a Trivenetói Olasz–Magyar Kulturális Társaság.

Forrás és fotó: Szent Mauríciusz Monostor



