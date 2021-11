Szent II. János Pál pápa-szobrot avattak Marcaliban

Varga László szentbeszédében az evangéliumban elhangzott legfőbb mózesi parancsról elmélkedett. Jézus Isten és az ember szeretetét nevezi meg a legfőbb parancsnak. Az ember pedig annak az Istennek a képmására lett teremtve, aki maga a szeretet. Ahogyan a Mindenhatónak minden tevékenységét a szeretet vezérli, úgy az emberek érzéseit, gondolatait, cselekedeteit is a szeretetnek kellene vezérelnie. Az önzetlen szeretet megnyílik a másik felé, hogy őt gazdagítsa, Isten országa pedig növekszik a szeretet által.

Az ünnepség a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar gitáros énekével kezdődött, majd Kiss Iván címzetes prépost, plébános köszöntötte a megjelent vendégeket, híveket és a városlakókat.

Sütő László polgármester ünnepi beszédében Szent II. János Pál pápa nagyságát, történelmi szerepét méltatta, felidézve életének magyarokhoz kapcsolódó elemeit.

Az ünnepségen elhangzott II. János Pál pápa imája is Pozsonyi Anna tolmácsolásában, melynek zárósorai jól jellemzik a Szentatya alázatos, önzetlen életét és tiszta jellemét: „Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. Szólj, Uram, még hallja a Te szolgád!”

A műsor után került sor a szobor leleplezésére, Varga László megyéspüspök pedig megáldotta és megszentelte az alkotást.

Ezt követően Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselő, a szoborállítás ötletadója elevenítette fel a kezdeteket, a koronavírus-járvány miatti nehézségeket, az adománygyűjtés körülményeit, és hogy a terveket összefogással sikerült megvalósítani. Beszédében bemutatta Szórádi Zsigmond szobrászművész pályáját és alkotásait, valamint szólt a művész marcali kötődéséről, és végül magát a művet is bemutatta.

Az eseményen jelen volt a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének konzulja, Andrzej Kalinowski első tanácsos is, aki szintén szólt a hallgatósághoz. Beszédében a közös lengyel–magyar történelmi múltat, a két nép barátságát, küzdelmeit, összetartozását emelte ki, valamint Szent II. János Pál pápa egyházfői szerepét; továbbá köszönetet mondott Marcali városának is.

A műsor végén Kiss Iván megköszönte a felajánlásokat, amelyekből megszülethetett az alkotás. A program a magyar és a lengyel himnusz eléneklésével zárult.

A szobormegáldáson jelen volt még a Lengyel Köztársaság Keszthelyi Konzulátusáról Cséby Géza tiszteletbeli konzul és családja; Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke; Bereczk Balázs alpolgármester; Szórádi Zsigmond szobrászművész, valamint marcali önkormányzati képviselők, intézmények és civil szervezetek vezetői, az adományozók és a hívek is.

Forrás és fotó: Kiss Kálmán/Kaposvári Egyházmegye



Magyar Kurír